Ce SSD est peut-être ce dont votre PC a besoin : il est de chez Corsair, il coûte 45 euros et atteint 3100 Mo par seconde | La technologie

Si votre PC a besoin d’un peu plus de vitesse, il existe un modèle de type M.2 NVMe sur Amazon qui en vaut la peine, avec 240 Go de capacité et en vente.

Depuis plusieurs années maintenant, presque tous les nouveaux ordinateurs sont livrés avec un SSD inclus, bien que tous les disques SSD ne soient évidemment pas identiques. Il y a pire et mieux, ou ce qui revient au même : plus lent ou plus rapide.

Votre PC demande peut-être un nouveau SSD plus rapide. Dans ce cas, il y a une offre sur Amazon qui vous intéresse sûrement : le 240Go Corsair Force MP510 Pour seulement 45,72 euros, une bonne affaire.

Ce modèle est du type NVMe M.2, c’est-à-dire différent des 2,5″ que la plupart des fabricants utilisent habituellement, ceux qui sont livrés en standard avec les nouveaux ordinateurs, en particulier les moins chers.

L’avantage de ce format est qu’il est beaucoup plus rapide, et la preuve en est que ce même modèle Corsair atteint le Vitesse de lecture séquentielle de 3 100 Mo par seconde, une vitesse qui est perceptible et beaucoup lors de l’exécution des applications que vous avez installées dessus.

Même le système d’exploitation sera bien meilleur, plus rapide, même si pour cela, vous devrez installer Windows 10 à partir de zéro sur le nouveau SSD, ce qui prend du temps mais en vaut la peine.

Il est particulièrement recommandé de miser sur cet appareil si vous possédez un ordinateur de jeu, précisément parce qu’ils nécessitent la vitesse la plus élevée lors de l’ouverture des jeux ou de l’exécution des écrans de chargement. Qu’il provienne de Corsair est une garantie, puisqu’il s’agit de l’une des principales marques de composants et périphériques de jeux sur le marché.

Comme son prix dépasse 29 euros, la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, bien que si vous êtes pressé, il est préférable de faire l’achat en tant qu’utilisateur Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours vous inscrire pour le mois d’essai gratuit.

