Ce SSD mettra votre ordinateur à 2400 Mo par seconde, et il ne coûte que 54 euros | La technologie

Petit à petit, le prix des SSD a chuté, avec certains modèles ultra-rapides parmi les moins chers, et avec des capacités croissantes. C’est le cas du Crucial P2 proposé par Amazon.

La plupart des nouveaux ordinateurs sont déjà livrés avec un disque SSD comme stockage, même s’il fait partie d’un tandem avec un disque dur conventionnel. Bien entendu, les SSD équipés en usine ne sont pas toujours les meilleurs du marché.

Que vous souhaitiez quelque chose de mieux que ce que vous avez sur votre PC ou si votre ancien ordinateur a besoin d’un coup de pouce, il existe un SSD Crucial en vente sur Amazon pour 54 euros, une avec connectivité PCIe au format NVMe, plus rapide que le 2,5 “.

Il atteint 3400 Mo par seconde de vitesse de lecture, une capacité plus que suffisante pour que votre ordinateur puisse voler lors de l’exécution de tout type d’application ou du système d’exploitation lui-même.

Une vitesse de lecture de 2500 Mo / s. Profitez de la qualité de la marque Crucial et stockez tout ce dont vous avez besoin dans ce disque dur SSD à un prix fait pour tout le monde.

500 Go pour 54 euros, un prix en dessous de la normale

Les SSD dans ce format sont généralement chers, voire très chers si vous voulez une unité parfaite pour les jeux, par exemple. Dans ce cas, au sein des SSD NVMe, on parlerait d’un modèle milieu de gamme, d’où son prix.

Il a 500 Go de capacité, assez pour une grande majorité d’utilisateurs et certainement plus que les 128 ou 256 Go que les ordinateurs équipent généralement dans le cadre de leur stockage standard.

La capacité et la vitesse sont sans aucun doute deux des éléments à prendre en compte avant d’acheter un SSD, les caractéristiques différenciantes qui font se démarquer les meilleurs disques SSD du marché.

L’idéal est d’avoir deux SSD: l’un de type NVMe, plus rapide, pour l’OS et les applications que vous souhaitez travailler très rapidement; un autre de type SATA 2,5 “pour le reste des fichiers et des archives.

Désormais, même les consoles sont livrées avec des SSD, avec une mention spéciale pour PlayStation 5, dont le stockage semble être le plus rapide du marché pour le moment.

