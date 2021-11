Ce SSD mettra votre ordinateur à 3600 Mo par seconde, et maintenant il est beaucoup moins cher chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez conserver votre ordinateur mais que ses performances commencent à être bien meilleures, il existe un SSD ultra-rapide qui est en vente chez Amazon et qui vous donnera le saut de qualité dont vous avez besoin.

Parmi les milliers d’offres Amazon Black Friday déjà disponibles, il y en a beaucoup qui ont un rapport avec l’informatique, comme des dizaines d’ordinateurs de toutes sortes dont le prix baisse, mais si vous voulez garder le vôtre ? Si tel est le cas et que vous avez besoin de performances légèrement meilleures, l’option la plus viable consiste à augmenter la vitesse de votre stockage.

Pour cela, acheter un nouveau SSD plus rapide est le plus simple, et aussi maintenant beaucoup moins cher pour ces mêmes offres Black Friday. Par exemple, le WD SN750 SE d’une capacité de 500 Go avec une vitesse allant jusqu’à 3600 Mo par seconde Il est réduit à seulement 60,99 euros.

C’est plus de 30% de réduction sur son prix d’origine, une véritable aubaine d’une durée limitée jusqu’à la fin du Black Friday ou jusqu’à ce que les unités soient épuisées, ce qui pourrait parfaitement arriver, donc si cette aubaine vous intéresse, vous feriez mieux de vous dépêcher de l’acheter avant qu’elle ne s’épuise.

La vitesse est évidemment le facteur clé lors du choix du meilleur SSD, et c’est que la principale promesse d’un disque SSD est d’améliorer la fluidité du système d’exploitation en augmentant la vitesse de lecture et d’écriture, et ils tiennent leurs promesses.

Ce modèle, le SN750 SE dispose d’un PCIe de 4ème génération, c’est donc un modèle de nouvelle génération, avec tous les protocoles qui peuvent aujourd’hui être requis d’un SSD.

Si votre ordinateur est obsolète mais que vous ne pouvez pas le changer pour le moment, il existe de nombreuses façons d’améliorer ses performances sans dépenser d’argent, ou très peu. Vue!

L’une des rares complications qu’offre l’installation d’un nouveau SSD est que, évidemment, si vous l’utilisez pour remplacer votre stockage précédent, vous devrez réinstaller le système d’exploitation, que ce soit Windows 10 ou le nouveau Windows 11 déjà disponible.

Bien sûr, les 60,99 euros que ça coûte en ce moment sont un petit investissement, bien moins que de changer tout l’ordinateur, surtout si votre PC dispose d’un bon processeur et d’une RAM suffisamment rapide pour vos besoins.

Comme cela coûte plus de 29 euros, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime, la livraison sera totalement gratuite partout en Espagne.

