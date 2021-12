Ce stock Buzzed-About Meme est une évidence Achetez à 10 $

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Où est maintenant le Jet de Chamath ?

Mercredi, des rumeurs ont circulé sur Discord selon lesquelles le jet privé du «SPAC King» Chamath Palihapitiya avait atterri à Greenville, en Caroline du Sud. Peut-être que M. Palihapitiya visitait Peachoid, une statue de 135 pieds d’une pêche géante qui, selon de nombreux habitants, ressemble plus à une « pleine lune » qu’à un fruit (ma famille a déjà vécu dans la région).

Mais les médias sociaux étaient convaincus que le SPAC King avait atterri dans les Carolines pour visiter une cible de prise de contrôle :

Jeux épiques.

Le développeur de Fortnite et d’autres jeux en ligne populaires compte plus de 200 millions d’utilisateurs jouant dans ses mondes virtuels. De plus, il a déjà levé 1 milliard de dollars pour financer son développement Metaverse. Epic est en pole position pour battre les géants de la technologie à leur propre jeu.

Cela signifie que le dernier fonds de M. Palihapitiya — Capital social Hedosophia VI (NYSE :IPOF) pourrait devenir le prochain gagnant dans le monde des SPAC. Les médias sociaux regorgent déjà d’idées d’investissement Metaverse : une fusion avec Epic Games ferait certainement grimper le stock de 2 à 5 fois du jour au lendemain.

En revanche, si M. Palihapitiya ne visitait les Carolines que pour voir Pechoid (et IPOF est liquidé), l’aventure n’aurait coûté que 4%.

Dans l’histoire d’Epic Games et de la pêche géante, tout le monde gagne.

The One SPAC tourbillonnant sur les réseaux sociaux

Vous voulez être en tête des prochains SPAC ?

Vérifiez les médias sociaux.

des rumeurs de de lucide (NASDAQ :LCID) la fusion avec Churchill Capital IV a eu lieu six semaines avant l’annonce de la fusion. Et les SPAC de Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) à Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) ont vu des fuites d’informations similaires dans les semaines qui ont précédé leurs annonces officielles.

Ce n’est pas le cas des listes secrètes d’introductions en bourse dirigées par des banques d’investissement.

Le moulin à rumeurs a également fourni de nombreuses opportunités aux investisseurs de tirer profit… à condition qu’ils vendent à temps. Un investissement dans l’une des sociétés ci-dessus aurait rapporté entre 20 % et 500 % si les investisseurs avaient acheté avant les annonces officielles de fusion.

Un sixième sens

C’est précisément ce qui fait d’IPOF une action à surveiller.

Social Capital Hedosophia VI, le sixième fonds de la série de Chamath Palihapitiya, est l’un des rares SPAC à mégacap restants à la recherche d’une cible à rendre publique. Et étant donné celui de Bill Ackman Tontine Carrée Pershing (NYSE :PSTH), nous savons que les régulateurs forceront IPOF à dépenser ses 1,2 milliard de dollars de liquidités en une seule transaction.

En d’autres termes, IPOF a deux options :

Une acquisition massive. Les SAVS prennent généralement une participation de 10 à 20 % dans une société fusionnée, ce qui signifie que IPOF recherche une cible avec une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars.

Liquidation. Comme la plupart des SAVS, IPOF dispose d’une réserve de trésorerie qui garantit pratiquement un prix minimum de 10 $ par action avant la fusion. Si le fonds ne parvient pas à trouver une cible de fusion, les investisseurs reçoivent simplement 10 $ en retour.

En d’autres termes, c’est une situation « face je gagne, face je ne perds pas », à condition que vous achetiez à 10 $. Si la firme fusionne effectivement avec Epic Games, le buzz de la vente au détail pourrait temporairement envoyer des actions à 20 $… 50 $ ou au-delà. Et si IPOF ne parvient pas à trouver un objectif de fusion avant sa date d’expiration d’octobre 2022, les investisseurs récupéreraient leur argent.

Les SPAC post-rumeur continuent de baisser

En septembre, Goldman Sachs a mené une étude sur 172 SPAC. Les résultats à court terme ont été comme prévu : la SPAC moyenne a surperformé le marché dans les mois qui ont précédé leurs annonces de fusion.

Mais le long terme était plus laid.

« Au cours des six mois qui ont suivi la clôture de la transaction », ont noté les stratèges, « la SPAC médiane a sous-performé la Russel 3000 de 42 %. »

L’histoire n’a fait qu’empirer. Depuis la publication du rapport, la performance de la SPAC n’a cessé de baisser. Au cours du week-end, le sentiment de Lucid Motors sur Stocktwits, un tableau de messagerie boursier, a atteint son point le plus bas depuis des mois.

« Beaucoup d’ours ici », a noté un utilisateur. « $LCID Si cela manque lundi, j’achète des options de vente », a écrit un autre.

Attentes exagérées

Une grande partie de cette misère provient d’attentes trop optimistes. Les capital-risqueurs sont connus depuis longtemps pour traiter avec méfiance les présentations PowerPoint des startups ; Les investisseurs SAVS commencent tout juste à apprendre cette leçon.

Envisager Vierge Galactique (NYSE :SPCE), l’une des premières fusions de grande envergure.

Dans sa présentation de 2019, la startup de vols spatiaux a estimé qu’elle produirait 210 millions de dollars de revenus d’ici 2021 et transporterait 646 passagers dans l’espace chaque année. Jusqu’à présent, il n’a généré que 3 millions de dollars de revenus cette année.

Les SAVS de véhicules électriques (VE) ont adopté une approche similaire. En mars, pas moins de cinq entreprises de véhicules électriques ont promis d’atteindre 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici cinq ans, une tâche qui a duré Facebook (NASDAQ :FB), Tesla (NASDAQ :TSLA) et Amazon (NASDAQ :AMZN) sur une décennie à réaliser.

Certains investisseurs patients trouveront toujours qu’il vaut la peine d’attendre la fin de la tempête. Les SPAC à bas prix comme Espace de discussion (NASDAQ :PARLER) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) sont toujours des jeux à forte croissance dans les bonnes industries. Mais la prochaine fois que les investisseurs SPAC obtiendront une présentation brillante promettant des milliards de rendements, ils pourraient réfléchir à deux fois à une stratégie d’achat et de conservation.

Savoir quand prendre des bénéfices

« Notre période de détention préférée est éternelle », a écrit le célèbre investisseur Warren Buffett dans sa lettre aux investisseurs de 1988. « Nous sommes tout le contraire de ceux qui se dépêchent de vendre et de réaliser des bénéfices lorsque les entreprises fonctionnent bien mais qui s’accrochent avec ténacité à des entreprises qui déçoivent. »

Mais les temps ont changé.

Depuis les années 1960, la durée moyenne de détention des actions est passée de huit ans à cinq mois seulement.

« Pendant des années, les parieurs maman-et-pop, les investissements sans commission et davantage de transactions automatiques ont contribué à la tendance », ont observé les analystes de .. « Mais des taux d’intérêt de 0%, des milliers de milliards de dollars de mesures de relance de la banque centrale et du gouvernement et les niveaux élevés d’incertitude causés par la pandémie ont ajouté à l’élan. »

Avec la montée en puissance du commerce en essaim SPAC, les investisseurs ont encore une autre raison de se débarrasser rapidement des actions. Dans un monde où des milliards de dollars s’échangent contre la visite d’un homme dans une ville de Caroline du Sud, seuls ceux qui ont le déclencheur le plus désireux de « vendre » ont une chance de sortir avant la bousculade.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.