Ce stock de Rakesh Jhunjhunwala a plus que triplé en 1 an ; Jefferies voit 34% de rallye de plus chez Tata Motors

À la fin du 31 mars 2021, Rakesh Jhunjhunwala détenait 4,27 crores d’actions de Tata Motors, soit 1,29 % du capital de la société.

Les actions de Tata Motors ont plus que triplé l’argent des investisseurs en l’espace d’un an, passant à Rs 360,65 chacune contre Rs 98,20 il y a un an. La société de courtage Jefferies s’attend à une autre reprise de 34% de ce titre Rakesh Jhunjhunwala par rapport aux niveaux actuels, à la confluence d’une stratégie améliorée et d’une reprise cyclique. “L’amélioration des affaires en Inde fournit un plancher plus élevé à la juste valeur”, a-t-il déclaré. Il a fixé un prix cible de Rs 455 chacun, ce qui implique un rallye de 34%, avec une note d’achat pour l’action. D’ici l’EX24, la société de courtage voit l’EBITDA augmenter de 90 % par rapport à l’EX21, le BPA s’approchant de son sommet passé et la dette automobile nette proche de zéro.

En termes de volume échangé, 12,29 actions lakh Tata Motors ont été négociées sur l’ESB et un total de 2,57 crores sur NSE, jusqu’à présent dans le commerce. La société de courtage Jefferies estime que la reprise cyclique de la demande dans tous les segments, la hausse des bénéfices et des flux de trésorerie chez JLR, les lancements de nouveaux Range Rover et Range Rover Sport dans 12 à 18 mois et l’amélioration des parts de marché et des marges du PV indien agiront comme catalyseurs pour les actions de Tata Motors. . La société a souligné que les finances de JLR semblent s’améliorer à mesure que l’accent passe des volumes aux bénéfices. “Les camions indiens sont à l’aube d’une reprise cyclique et les pertes de parts de marché de Tata sont derrière”, a-t-il déclaré.

En outre, Jefferies constate que dans les PV indiens, la nouvelle stratégie et le style de produit axés sur les SUV sont prometteurs. Il estime également que l’amélioration de l’EBITDA et la réduction des investissements devraient entraîner une forte amélioration des flux de trésorerie de JLR dans les années à venir.

Jeudi, Tata Motors a annoncé ses ventes sur le marché national et international pour le premier trimestre de l’exercice 22, qui s’élevaient à 1,14 lakh de véhicules, contre 24 978 unités au cours du premier trimestre de l’exercice 21. La division des véhicules de tourisme de Tata Motors a vendu 24 110 unités en juin, une forte croissance à 3 chiffres de 111 % contre 11 419 unités en juin 2020. Dans l’ensemble, les ventes nationales de Tata Motors ont augmenté de 78 % pour atteindre 43 704 unités. Alors que les ventes totales de véhicules utilitaires nationaux ont bondi à 22 100 unités en juin contre 11 401 unités en mai, cette année.

