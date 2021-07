Ce super-héros emblématique de Marvel pourrait enfin avoir son propre film

Nous sommes bien entrés dans la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel, mais nous avons à peine atteint sa fin. S’il y a une fin, c’est bien. Marvel a encore beaucoup de films et d’émissions de télévision à faire, il n’est donc pas obligé de faire de nouvelles annonces sur les attractions à venir. Sans oublier que Marvel a reporté toutes ses sorties de l’année dernière. C’est pourquoi l’édition 2021 en ligne uniquement de Comic-Con San Diego n’a apporté aucune révélation MCU. Mais Marvel n’est pas la seule entreprise à faire des films basés sur des personnages Marvel. Un nouveau rapport indique qu’un autre super-héros emblématique de Marvel pourrait enfin avoir son propre film.

Selon That Hashtag Show, Sony développe un film qui pourrait sembler familier aux fans de Spider-Man. C’est une histoire d’origine pour Black Cat, avec Felicity Jones susceptible de reprendre le rôle.

Qui est le chat noir de Marvel ?

Nous avons vu pour la dernière fois Black Cat dans The Amazing Spider-Man 2, avec Jones jouant Felicia Hardy. Sony avait prévu un film pour le personnage, c’est pourquoi Black Cat est apparu dans Spider-Man de Marc Webb. Cependant, cette trilogie n’a jamais eu de troisième versement et Sony s’est associé à Marvel pour redémarrer Spider-Man à nouveau. Cette fois-ci, les films Spider-Man de Tom Holland sont une partie importante du MCU de Marvel.

Sony réexamine ses plans pour un film Black Cat, si l’on en croit un nouveau rapport. Ce Hashtag Show prétend que le film donnera à ce héros une histoire d’origine. Le père de Felicia disparaîtra et Felicia devra commencer à se débrouiller seule. Le principal antagoniste du film sera Chameleon, et Blaze serait un Enforcer.

Dans les bandes dessinées, Black Cat est à la fois un antagoniste et un partenaire de Spider-Man. Il y a aussi une relation amoureuse entre les deux. On ne sait pas si l’histoire d’origine inclura Spider-Man. Mais Sony voudra sûrement établir une connexion avec les films Marvel dès que possible.

Le rapport indique que le dernier scénario de Black Cat vient d'”un petit scénariste-réalisateur indépendant qui a fait des débuts solides en 2017 et a eu un autre succès en 2019″, sans révéler aucun nom. Il dit également que Sony veut le retour de Jones, mais il n’y a aucun accord à annoncer.

Des liens avec d’autres films Marvel ?

Sony cherche à capitaliser sur le succès de Spider-Man et construit une alternative au MCU. L’univers Sony Pictures des personnages Marvel comprendra des histoires basées sur l’IP que Sony contrôle. Morbius et Venom en feront partie. Spider-Man de Tom Holland sera également connecté au nouvel univers. Après tout, Sony a désespérément besoin du MCU pour rendre son propre SPUMC intéressant. C’est pourquoi le No Way Home est si important. Le film sera une aventure multivers qui permettra à Sony de faire le pont entre les deux univers.

Black Cat fera probablement partie de tout l’univers de Sony et proposera des interactions avec les versions de Spider-Man. Cela dit, on ne sait pas si Black Cat aura des liens avec le MCU de Marvel dans un avenir proche ou lointain.

De plus, on ne sait pas si le film sera lié à Amazing Spider-Man 2, où nous avons vu Felicia pour la dernière fois. L’existence du multivers permet à Sony de faire ce qu’il veut avec le personnage. Ce Hashtag Show dit qu’ils ajustent quelque peu l’origine de Felicia et que certains fans de longue date pourraient ne pas l’apprécier.

