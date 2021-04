Ce superbe concept d’iPhone 13 a un affichage tout écran comme nous n’en avons jamais vu auparavant – .

Une toute nouvelle vidéo du concept iPhone 13 des gens de ConceptsiPhone nous donne un petit aperçu de ce à quoi ressemblera l’iPhone du futur. Alors que certaines vidéos conceptuelles sont certes trop futuristes pour leur propre bien, celle que vous verrez ci-dessous est d’autant plus intrigante précisément parce que presque tout ce qui est représenté est possible.

L’élément de conception le plus intrigant de la maquette ci-dessous est l’élimination complète de l’encoche quelque peu emblématique. Lorsque Apple a introduit l’encoche avec le dévoilement de l’iPhone X, le choix du design était pour le moins controversé. Beaucoup de gens à l’époque, moi y compris, ont rapidement qualifié cela de disgracieux et résolument anti-Apple. Avec le temps, cependant, je me suis habitué à l’encoche et, si je suis honnête, je ne le remarque plus vraiment. Si quoi que ce soit, cela se fond en quelque sorte dans l’arrière-plan.

Il est intéressant de noter que la rumeur veut que l’encoche de l’iPhone 13 sera nettement plus petite que la conception actuelle. Plus précisément, l’encoche de l’iPhone 13 aurait une largeur de 26,88 mm par rapport à 34,8 mm sur l’iPhone 12. Soit dit en passant, la hauteur de l’encoche sera légèrement plus haute et mesurera à 5,35 mm par rapport à 5,3 mm sur l’iPhone 12 .

Un modèle factice d’iPhone 13 qui a fait le tour il y a quelques semaines montre à quel point la nouvelle encoche sera plus petite.

Pendant ce temps, la rumeur veut que l’iPhone 14 2022 pourrait voir Apple supprimer complètement l’encoche et le remplacer par un design perforé similaire à ce que vous pouvez trouver sur les smartphones haut de gamme de Samsung. Et ce design est exactement ce que la vidéo ci-dessous donne vie. Pour aussi élégant que l’iPhone 12 en a déjà l’air, un iPhone sans encoche amène les choses à un tout autre niveau.

La bande-annonce envisage également un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un affichage permanent, ce dernier étant en fait une fonctionnalité que nous pourrions voir avec l’iPhone 13. Rappelez-vous que Max Weinbach a déclaré ce qui suit il y a quelques semaines à propos de l’iPhone de nouvelle génération d’Apple. .

L’affichage Always-On aura une personnalisation minimale. La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en atténuation et seulement temporairement.

Alors qu’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran serait intriguant, des sources crédibles ont déclaré que ce ne sera certainement pas quelque chose que nous verrons avec l’iPhone 13. Certaines autres rumeurs sur l’iPhone 13 qui suscitent l’enthousiasme incluent un écran ProMotion 120 Hz, une meilleure autonomie de la batterie , Le mode Portrait pour l’enregistrement vidéo et une option de stockage de 1 To.

Apple devrait sortir tous ses nouveaux modèles d’iPhone 13 en septembre prochain, à la suite d’un dévoilement de produit qui aura probablement lieu vers le milieu du mois.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.