Ce superbe pack d’icônes Yeezy est parfait pour l’écran d’accueil du sneakerhead

in

Le monde de la personnalisation de l’écran d’accueil a beaucoup changé au cours des deux dernières années et bien que mettre des baskets sur votre écran d’accueil signifiait auparavant obtenir un nouveau fond d’écran, les sneakerheads peuvent aller beaucoup plus loin aujourd’hui. Comme, par exemple, changer les icônes de leurs applications pour qu’elles correspondent à leurs baskets Yeezy préférées.

Disponibles via un pack d’icônes de 10 $ que vous pouvez vous procurer dès maintenant, ces baskets sont toutes basées sur les chaussures de Kanye – et avec plus de 150 icônes au choix, toutes illustrées à la main, vous êtes sûr d’en trouver une pour chaque application sur votre iPhone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce pack d’icônes est inspiré de l’époque de Kanye West chez Louis Vuitton, Nike et adidas. Il est livré avec des silhouettes classiques et des modèles de chaussures plus récents – des icônes aux classiques modernes. Chaque chaussure que Yeezus a touchée est disponible dans la paume de vos mains sous forme d’icône pour iOS

Que vous utilisiez ces icônes sur un iPhone 12 ou le prochain iPhone 13, elles seront superbes. Utilisez l’un des 14 fonds d’écran inclus et vous ferez l’envie de tous vos amis amateurs de baskets.

Il existe déjà de superbes packs d’icônes personnalisés, mais cette collection d’icônes Yeezy fait partie des meilleurs packs d’icônes iPhone que j’ai vus. Ils ont tous fière allure !

Allez chercher vos icônes maintenant – vous pouvez même payer avec Apple Pay !