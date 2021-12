Ce superyacht futuriste fonctionne grâce au fait qu’il est entièrement recouvert de panneaux solaires | Vie

En plus de ses imposants panneaux solaires, ce superyacht se caractérise par ses sept chambres avec balcons qui se déplient vers la mer.

Nous avons déjà rassemblé différents projets de superyachts que nous ne verrons probablement jamais naviguer sur nos océans, un avec un énorme trou à l’intérieur ou même des yachts totalement transparents, et maintenant Studio Too Design et son fondateur Marco Casali, ont montré leur dernier concept de superyacht, choisi à partir de robbreport.

C’est un bateau de 57 m de long qui se caractérise pour avoir un système de propulsion alimenté par une énergie propre. De nom VisionE, semble devenir ce qu’ils appellent « une vision écologique, électrique et respectueuse de l’environnement ».

Parmi toutes les images présentées, celle qui attire le plus votre attention est sûrement celle avec une piscine sur le pont inférieur qui permet aux gens de profiter de la vue sur la mer. Une autre chose surprenante est que tout le pont supérieur est rempli de panneaux solaires.

Et c’est qu’il a un toit ouvrant rétractable qui, une fois ouvert, révèle une terrasse de 467 mètres carrés qui vient avec un salon luxueux.

Ces panneaux solaires peuvent profiter de jusqu’à 62 kW d’énergie solaire et stocke l’énergie dans une grande batterie qui se trouve à bord du navire.

Il fonctionne non seulement à l’énergie solaire, mais dispose également d’un système hybride diesel et électrique pouvant atteindre 26 km/h. En tout cas, ils évaluent que ce super yacht peut finir par fonctionner exclusivement avec de l’énergie propre comme l’hydrogène.

Il dispose également de sept chambres avec balcons rabattables, permettant à chacune d’avoir une vue unique sur la mer. Cependant, ses créateurs affirment qu' »il n’y a pas de yachts de cette taille qui puisse offrir cela à tous les invités, où généralement la suite du propriétaire est la seule en raison de ses vues incomparables sur la mer », soulignent-ils au Super Yacht Times.

D’autres aspects à souligner sont qu’à l’arrière, il dispose d’une section exclusive sous la forme d’une piscine d’eau salée, mais aussi d’un terrain de basket et même d’un cinéma en plein air. Il est également équipé d’un grand jacuzzi, d’un comptoir de bar et même d’une table à manger pour le plaisir de tous les visiteurs.