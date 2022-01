Ce support VESA MagSafe 3-en-1 offre une charge flottante pour iPhone, AirPods et Apple Watch

LINE, la société à l’origine du compagnon de batterie/stockage/E/S MacBook Pro LINEDOCK (examen complet) dévoile aujourd’hui de nouveaux produits uniques au CES. LINESTAND est une nouvelle version d’un chargeur MagSafe multi-appareils qui offre une expérience flottante via un support VESA et LINECLOUD cherche à bouleverser le marché des NAS.

Il existe d’innombrables tampons compatibles MagSafe et se démarquent, mais presque tous occupent de l’espace sur le bureau ou le comptoir avec divers degrés de qualité et de fonctionnalité.

SUPPORT DE LIGNE

LINE a décidé d’adopter une approche différente en faisant flotter l’ensemble de son chargeur multi-appareils LINESTAND MagSafe + Apple Watch grâce à un support VESA universel à l’arrière. Cela signifie que vous pouvez utiliser un bras de montage existant ou un nouveau pour placer ce chargeur pointu pour iPhone, AirPods et Apple Watch sur votre bureau, comptoir ou mur exactement comme vous le souhaitez.

LINESTAND sera disponible en gris sidéral et en argent (argent illustré ci-dessus et ci-dessous) avec un design solide composé à 70 % d’aluminium recyclé. Et c’est un appareil BYOMSAWC (apportez votre propre chargeur MagSafe/Apple Watch).

En plus de la version Trio Stand, LINESTAND sera également disponible dans un modèle à deux appareils (MagSafe + Apple Watch).

Les précommandes de LINESTAND ouvriront la semaine prochaine où nous en apprendrons davantage sur les prix, et les premières livraisons sont prévues pour mars. Restez à l’écoute pour plus de détails.

LINECLOUD

Avec LINESTAND, un autre domaine intéressant LINE travaille à innover dans l’espace de stockage NAS/cloud.

LINECLOUD est un matériel simple et propre sur lequel vous pouvez brancher vos disques existants, ainsi qu’une solution logicielle pour créer une configuration NAS transparente.

Destiné aux créateurs de contenu, il aura une configuration iPhone/smartphone sans effort, une gestion facile avec une application mobile et une option cloud complète lorsque vous ne voulez pas compter uniquement sur votre réseau domestique.

La grande idée avec LINECLOUD est de donner au NAS son « moment iPhone ». LINECLOUD sera lancé en version bêta à l’automne 2022.

