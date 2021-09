Ce sur quoi nous avons les yeux

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les ventes et les offres arrivent rapidement. C’est toujours le cas et, le plus souvent, c’est pour des choses dont vous ne voulez pas. Mais, il y a une période de l’année où vous trouverez forcément des choses que vous voulez. C’est, bien sûr, la saison des vacances avec des événements de magasinage le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Vous trouverez forcément les meilleures offres à cette période de l’année, peu importe ce que vous recherchez. C’est parce que la plupart des cadeaux sont achetés au cours de cette période.

Nous n’avons évidemment pas besoin de vous dire comment fonctionnent les vacances, mais nous sommes là pour vous alerter que vous devriez penser aux ventes que vous pouvez obtenir le Black Friday. Si vous voulez un nouveau téléviseur, il y aura certainement des soldes. Êtes-vous un grand fan d’Apple? Il y aura de bonnes affaires Apple en novembre. Espérons que si vous souhaitez un article spécifique, vous pourrez l’obtenir à prix réduit.

Cela vaut également pour les écouteurs. Les écouteurs font partie intégrante de notre vie quotidienne. Vous voulez évidemment avoir une paire sur laquelle vous pouvez compter. Peut-être en avez-vous besoin pour aller au gymnase. Peut-être que vous êtes intéressé par ceux pour vos déplacements ou lorsque vous voyagez, comme les écouteurs sans fil. Il y a des écouteurs pour tout le monde et il y a des offres de casques Black Friday pour tous. Nous allons jeter un œil à ce que nous pensons voir lorsque le 26 novembre arrivera.

Comment obtenir les meilleures offres de casques Black Friday

Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II Source de l’image : Bose/Amazon

Il est tout à fait logique de commencer à prêter attention au prix des écouteurs à cette période de l’année. Il est logique de savoir s’il existe une nouvelle version d’une certaine paire d’écouteurs qui sortira cette année. Si tel est le cas, le modèle précédent sera probablement réduit. Par exemple, le Bose QuietComfort 35 II est sans doute l’un des meilleurs écouteurs intra-auriculaires sur le marché aujourd’hui. Le Bose QuietComfort 45 sera disponible dans moins d’une semaine. On peut supposer que le QuietComfort 35 II sera en promotion ce Black Friday.

Vous allez voir que certaines des options premium sont taquinées, probablement à partir de la mi-octobre, qu’il y aura des remises. En gardant un œil sur les prix, vous serez prévenu que les ventes seront les vôtres. Peu importe qu’il s’agisse d’écouteurs, d’écouteurs filaires ou sans fil. La clé est de vérifier en permanence pour voir quand les écouteurs que vous voulez seront en vente. Le début du mois d’octobre sera probablement celui où vous découvrirez certaines des meilleures offres.

Une fois que vous l’avez réduit à la paire que vous souhaitez, vous pouvez vérifier si elle sera en promotion sur le site Web du fabricant ou si vous devez vous rendre dans certains magasins. Des endroits comme Target, Walmart, Amazon et Best Buy proposent souvent certaines des meilleures offres d’écouteurs en novembre.

Offres casque Black Friday de l’année dernière

Une femme mettant des Apple AirPods Pro dans ses oreilles. Source de l’image : Apple/Amazon

L’année dernière, nous avons vu des AirPods Pro en vente à cette période de l’année, car ils avaient fait leurs débuts en octobre 2019. Ils coûtaient moins de 200 $ à cette époque pour la première fois. Les gens qui ne les avaient pas déjà les ont arrachés comme des fous. Mais ce n’était pas la seule paire d’écouteurs disponibles pendant la saison des vacances 2020. Bien que les AirPods 3 n’aient pas été annoncés lors de l’événement California Streaming d’Apple, la rumeur dit qu’ils ne sont pas loin. Nous pourrions les voir dès octobre.

Le Sony WH-1000XM4 fait partie des meilleurs casques antibruit du marché. Ils ont été ramenés à seulement 348 $ et sont restés à ce prix depuis. Les écouteurs supra-auriculaires Beats Solo Pro sont également antibruit et de premier ordre. Ils étaient tombés à 169,99 $ l’année dernière et sont souvent en vente au même prix, même maintenant.

Black Friday ou Cyber ​​Monday

Un homme portant des écouteurs JLab. Source de l’image : Amazon

Sur la base des expériences passées, nous avons constaté qu’il y avait généralement de bonnes affaires les deux jours. Mais vous allez probablement voir certains des écouteurs de plus grande valeur en vente pour le Black Friday. Y compris toutes les entreprises que nous avons mentionnées précédemment, vous verrez des offres sur divers casques Samsung, JBL, Jabra, etc. Si l’offre reste, la vente se poursuivra jusqu’au Cyber ​​Monday. Il y a beaucoup d’argent à économiser pendant tout le week-end juste après Thanksgiving.

Vous pouvez voir des offres spécifiques sur les écouteurs Cyber ​​Monday, mais elles seront plus souvent annoncées à l’avance. Si nous en voyons spécifiquement pour le Cyber ​​Monday, nous les soulignerons ici. Mais vous pouvez miser davantage sur le Black Friday.

Meilleures offres casque en ce moment

Vous ne voudrez peut-être pas attendre le Black Friday et nous ne pouvons pas vous en vouloir. Si vous avez besoin d’écouteurs, c’est le moment de vous les procurer. Voici les meilleures offres disponibles en ce moment.

