Ce système Wi-Fi Google mesh offre une meilleure couverture et est en vente

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Que devez-vous faire si vous n’avez pas une bonne couverture pour votre Wi-Fi ? Vous ne pourrez pas vous connecter facilement et vous serez assis là avec des vitesses plus lentes. Vous pouvez essayer de regarder Netflix et la mise en mémoire tampon peut prendre beaucoup de temps. Personne ne veut s’asseoir et regarder un compteur de pourcentage. Vous voulez pouvoir utiliser votre Internet rapidement et efficacement. Que vous vous connectiez avec votre Tablette de feu sur lequel Amazon organise actuellement une vente massive ou que vous essayez de diffuser avec votre Fire TV Stick 4K c’est 12 $ de rabais en ce moment, vous avez besoin d’une connexion Wi-Fi rapide. Heureusement, le Système Wi-Fi maillé Google est ici et il est en vente.

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi – Couverture de 4500 pieds carrés – Pack de 3 Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 54,99 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi – Couverture de 1500 pieds carrés – 1 pack Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 91,00 $ Vous économisez : 11,46 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Un système Wi-Fi Google Mesh adapté à votre maison

Vous offrant une plus grande couverture, le système Wi-Fi Google Mesh est disponible dans un paquet unique ou un pack de trois. Il s’agit d’un système Wi-Fi maillé évolutif et flexible qui couvre votre maison. L’un de ces points remplacera votre routeur. Si vous en avez plusieurs, cela élargira votre couverture. Cela a donc beaucoup de sens pour les personnes dans un appartement ou celles qui ont un grand espace.

Cela fonctionne dans les coulisses pour s’assurer que votre Wi-Fi reste rapide. Pour les parents, vous pouvez définir des rappels pour gérer le temps passé devant l’écran, restreindre le contenu réservé aux adultes et suspendre le Wi-Fi sur des appareils spécifiques. Cela gardera vos enfants sur la tâche et loin de tergiverser sur les devoirs. Vous donnerez la priorité aux appareils et vérifierez les vitesses du réseau sans aucun problème.

Vous pouvez également ajouter des points Wi-Fi Google à un système Wi-Fi Nest existant. L’application Google Home est ce que vous utiliserez pour contrôler cela et garder un meilleur œil sur tous les paramètres. Les points sont petits et peuvent être placés stratégiquement autour de votre maison pour rester discrets. UNE un seul est généralement de 99 $. Mais pour le moment, c’est seulement 91 $. Si vous souhaitez passer à un pack de trois, vous économiserez davantage. Généralement 200 $, vous pouvez économiser 50 $ et obtenez-le pour 149,99 $.

Voici les détails des produits de cette offre :

Google Wifi est un système Wifi maillé flexible et évolutif qui couvre votre maison avec une couverture fiable et maintient la mise en mémoire tampon à distance ; 1 point d’accès Google Wifi remplace votre routeur et des points supplémentaires étendent votre réseau pour maintenir la connexion rapide dans chaque pièce[1]

Google Wifi vous offre une couverture complète de la maison ; 1 paquet couvre jusqu’à 1500 pieds carrés et 3 paquets couvre jusqu’à 4500 pieds carrés; les points fonctionnent ensemble pour créer un réseau maillé pour plus de couverture Fonctionne intelligemment dans les coulisses pour s’assurer que votre Wifi reste rapide afin que vous puissiez diffuser avec la vitesse[2]

Configuration simple en quelques étapes; utilisez l’application Google Home pour créer votre réseau et vous connecter en quelques minutes[3]

Les contrôles parentaux vous permettent de gérer le temps d’écran, de restreindre certains types de contenu pour adultes et de suspendre le Wifi à des appareils spécifiques de votre réseau maillé quand vous le souhaitez Le système Wifi domestique facile à contrôler vous permet de hiérarchiser les appareils, de vérifier les vitesses de votre réseau, de configurer un réseau invité et plus Fonctionne avec tous les points d’accès Google Wifi et peut être ajouté à n’importe quel système Nest Wifi existant ; ajoutez simplement plus de points si vous avez besoin de plus de couverture

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi – Couverture de 4500 pieds carrés – Pack de 3 Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 54,99 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi – Couverture de 1500 pieds carrés – 1 pack Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 91,00 $ Vous économisez : 11,46 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Consultez notre test de l’iMac Apple (2021) à utiliser avec votre système Wi-Fi.

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.