Ce tableau de la DGT précise les amendes et points de pénalité pour excès de vitesse | Moteur

Une fois que vous avez dépassé la limite, vous pouvez recevoir une amende, mais en fonction de votre vitesse, la pénalité financière et les points perdus augmentent.

Ce n’est pas la même chose que vous soyez condamné à une amende pour rouler à 70 km/h dans un tronçon de 50 km/h que si vous le faites à 100 km/h. Comme vous le savez déjà si vous avez un permis de conduire, plus la vitesse à laquelle vous circulez est élevée, plus la pénalité sera grave et à certaines occasions, cela peut même constituer un crime.

Si la police vous arrête parce que vous avez commis une infraction, elle vous informe généralement sur le moment de ce que signifie l’amende en termes de montant et de points, mais si vous savez que un radar a sauté ou vous avez été vu et vous attendez la sanction, vous pouvez aussi savoir ce que ce sera, bien que pour cela vous devez regarder la vitesse à laquelle vous circuliez et quelle était la limite.

La DGT a partagé via son compte Twitter un tableau qui clarifie ce que sera l’amende pour le moment, il suffit d’aller à la limite de la route et de regarder ce qui correspond à la vitesse à laquelle vous voyagiez.

Comme indiqué dans la DGT : « Les limites de la #vitesse sont établis pour protéger la sécurité routière de tous. Le non-respect de celles-ci entraîne une pénalité comprise entre 100 € et 600 € et la perte de 2 à 6 points. Si la limite urbaine est dépassée de 60 km/h ou de 80 la limite interurbaine, c’est la #criminalité”.

Au fil des ans, le montant économique et les points que vous pouvez perdre en recevant une amende ont changé. De plus, plus d’amendes sont infligées car il y a un plus grand nombre de radars sur nos routes et autoroutes, et la limite de vitesse a été réduite dans un grand nombre de villes. Tout change constamment, il vaut donc la peine de connaître les informations que nous partageons.

Dans tous les cas, vous verrez dans le tableau que les amendes vont de 100 euros et aucun point perdu aux très graves qui atteignent 600 euros et 6 points, une pénalité dont personne ne veut, mais il est également très difficile de subir sans s’en rendre compte en raison des vitesses auxquelles vous devez conduire pour que cela se produise.