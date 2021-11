Ce tapis de bain intelligent avec lecteur d’empreintes suit le poids, la graisse corporelle et d’autres données de toute la famille | La technologie

Pourquoi utiliser un pèse-personne quand on peut utiliser le tapis de bain classique, qui propose également toutes sortes de mesures ?

Nous évaluons notre santé depuis plus de cent ans en nous basant sur notre poids, eh bien, comme un fait général.

Mais la médecine moderne va plus loin, et propose de prendre en compte poids équilibré, c’est-à-dire surveiller où la plupart de ce poids s’accumule: le ventre, les fesses, la taille, la poitrine, etc. Parce que cela affecte d’autres parties du corps, comme le dos.

BBalance est un tapis de salle de bain intelligent avec lecteur d’empreintes, qui détecte la personne ci-dessus et effectue différents types de mesures, au-delà du poids. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

BBalance permet d’oublier la balance, on ne sait jamais où la ranger.

Sous le tissu duveteux, qui peut bien sûr être enlevé et lavé, il y a un capteur tactile qui enregistre jusqu’à 4 000 points de contact sur chaque pied.

Ce capteur détecte la silhouette, la taille et la forme 3D de la plante du pied, il est donc capable de reconnaître la personne qui monte dessus, pour garder vos données séparées et privées.

BBalance effectue certaines mesures communes aux pèse-personnes intelligents, telles que poids, indice de masse corporelle, et même le pourcentage d’os, de viande et de liquides que notre corps a.

Balance intelligente avec connexion Bluetooth à synchroniser avec l’application qui affichera vos progrès en termes de poids, de masse osseuse, d’indice de graisse corporelle et d’autres mesures. Avec mémoire pour jusqu’à 8 profils.

Mais aussi, grâce à son capteur tridimensionnel, analyse l’équilibre, la posture du dos, ainsi que l’endroit où le plus de poids est accumulé.

Comme un coach virtuel, propose des exercices et des postures pour équilibrer notre corps. Cela évite non seulement les maux de dos, mais nous apprend également à marcher et à nous asseoir dans la bonne posture.

BBalance il se connecte à notre mobile via Wifi ou Bluetooth, et grâce à une application, il analyse les données enregistrées pour créer toutes sortes de graphiques, d’historique, de conseils d’exercice et de nutrition, etc.

Utilisez une batterie, mais vous n’aurez pas à vous en soucier, car elle n’a besoin d’être rechargée que tous les huit mois.

BBalance a eu beaucoup de succès sur Indiegogo, où il n’a fallu qu’une journée pour être entièrement financé.

Si vous êtes intéressé, le pèse-personne intelligent avec lecteur d’empreintes il a un prix de 198 euros, 42% moins cher que lors de sa mise en vente. Bien sûr, il faudra être patient, car ils ne commenceront à expédier qu’en avril.