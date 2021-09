Ce tarif Samsung A12 fait honte aux téléphones phares à seulement 14 £ par mois

Si vous êtes à la recherche d’un contrat téléphonique bon marché, une offre récente du détaillant Chitter Chatter pourrait être parfaite. Il propose un combiné Samsung avec un plafond Big Data, bien en deçà des prix de la plupart des autres appareils de la marque.

Cette offre propose le Galaxy A12 de Samsung. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas de l’un des meilleurs appareils de Samsung appartenant à ses tranches les moins chères, il offre des performances vraiment complètes pour son prix.

Vous ne paierez que 14 £ par mois tout en bénéficiant d’un impressionnant forfait de données de 30 Go, ainsi que d’appels et de SMS illimités. Ce type de tarif vous coûterait environ 35/40 £ par mois sur le Samsung Galaxy S21, 35 £ sur l’iPhone 12 et même environ 26 £ par mois sur un combiné plus abordable comme le OnePlus Nord 2.

En fait, ce tarif ne coûte qu’un peu plus que l’achat d’un forfait SIM de 30 Go de données seul. Si vous recherchez simplement un tarif bon marché, vous aurez du mal à le battre pour la valeur et les performances du téléphone.

Cette offre Samsung bon marché dans son intégralité :

Comment est le Samsung Galaxy A12 ?

Malgré son prix bon marché, le Samsung Galaxy A12 a beaucoup à offrir. Principalement, il a une batterie géante, battant la plupart des smartphones du marché avec une batterie de 5000 mAh – qui vous permettra de passer facilement une journée avec des restes de jus.

Comme beaucoup de combinés plus abordables, il est également livré avec un stockage extensible et une prise casque – deux facteurs qui sont rares sur les combinés de nos jours. Cependant, pour obtenir le prix inférieur, cet appareil fait quelques sacrifices.

Il utilise une puce de traitement plus faible que la plupart des appareils de Samsung, et les performances de l’appareil photo sont à la traîne par rapport à certains de ses concurrents au prix similaire. Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A12 fait de grosses réductions pour payer son prix, mais pour ceux qui recherchent un simple smartphone, cela fonctionnera pour vous.

Les meilleures offres de téléphones Samsung

