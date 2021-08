Ce taux d’intérêt du dépôt fixe est supérieur à celui du Fonds de prévoyance public (PPF), SSY, NSC, KVP !

Image représentative

Shriram Transport Finance Company (STFC) et Shriram City Union Finance Ltd (Shriram City) offrent l’un des taux d’intérêt les plus élevés sur leurs comptes de dépôt à terme. Le taux d’intérêt le plus élevé offert par STFC et Sriram City est de 7,75 pour cent par an sur les dépôts non cumulatifs de 60 mois (5 ans). Sur dépôt cumulé, le rendement effectif par an offert est de 9,05 pour cent.

Shriram City est une PME basée à Chennai, une société financière non bancaire (NBFC) à deux roues qui finance l’or, et STFC est une NBFC de financement d’actifs basée à Mumbai. Les deux NBFC font partie du groupe Shriram. En juillet 2021, SFTC et Shriram City ont levé des FD de détail d’une valeur de Rs 2 000 Crore. Les NBFC offrent des taux d’intérêt attractifs et se targuent d’une large clientèle de 6,4 millions de clients.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Shriram Group a déclaré que Shriram City a levé des FD de détail d’une valeur de 390 crores de Rs tandis que STFC a levé 1 610 crores de Rs en juillet 2021. Il s’agit des fonds les plus élevés jamais levés auprès de FD de détail pour les deux entités. Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, Shriram City a connu une croissance de 33% de Retail FD à Rs 5 761 crore, tandis que STFC a connu une croissance de 49% à Rs 17 903 crore.

Shriram City a une clientèle de 4,3 millions de clients répartis dans 926 succursales. STFC a une clientèle basée sur 2,1 millions de clients.

STFC, taux de dépôt fixe de la ville de Shriram

Fait intéressant, le taux d’intérêt le plus élevé offert par STFC et Shriram City est supérieur aux taux d’intérêt offerts par le gouvernement de divers petits régimes d’épargne comme le Fonds de prévoyance publique (PPF), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), National Savings Certificate (NSC) et Kisan Vikas Patra (KVP).

Alors que le PPF offre actuellement un taux d’intérêt de 7,1%, SSY, KVP et NSC offrent actuellement des taux d’intérêt de 7,6%, 7,1% et 6,9% respectivement. Cependant, tous ces petits plans d’épargne offrent plusieurs autres avantages qui peuvent être plus utiles pour les investisseurs.

Commentant les FD records en juillet 2021, YS Chakravarti, MD & CEO, Shriram City a déclaré dans le communiqué : « Nous travaillons constamment à fournir à nos clients de meilleurs produits, que ce soit du côté du crédit ou du dépôt et il est rassurant de voir comment de nombreux clients choisissent de placer leur argent durement gagné chez nous. Les taux proposés par les entités du groupe Shriram sont l’un des plus attractifs du secteur et soutenus par une solide filiation, il s’agit d’un excellent investissement, en particulier pour les investisseurs averses au risque.

Umesh Revankar, vice-président et directeur général de Shriram Transport Finance Company Limited, a déclaré : « Chez Shriram Transport, nous avons beaucoup investi dans la façon dont nous menons nos affaires numériquement, ce qui a le potentiel de retirer des dépôts et des prêts de service d’un plus large bassin de clients potentiels.

