Ce teaser OnePlus 9T suggère-t-il simplement que le téléphone n’est pas annulé après tout ?

Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur Samsung Unpacked, OnePlus a timidement laissé tomber son propre tease d’un téléphone dont nous n’étions pas sûrs, suggérant que le OnePlus 9T pourrait arriver cette année après tout.

OnePlus a tweeté une image artistique d’un OnePlus 9 niché dans du thé et, avec l’humour effronté caractéristique de la marque, a ajouté “N’y lis pas trop”.

Le #OnePlus9 en thé. N’y lisez pas trop. pic.twitter.com/hopsJTV8qu11 août 2021

Dans n’importe quelle autre année, cela ne serait pas trop surprenant – vers septembre ou octobre, OnePlus publie généralement une version “T” du produit phare de cette année avec quelques améliorations, il est donc temps pour un tease OnePlus 9T. Ou ce serait si une fuite n’avait pas prétendu que le 9T pourrait être annulé.

Annulé? Dans cette pandémie ?

Le OnePlus 9T ne serait pas le premier téléphone annulé en 2021 – un dirigeant de Samsung a confirmé que le Samsung Note 21 ne sortirait pas. Bien que nous n’ayons pas obtenu de raison exacte, le PDG de Samsung, DJ Koh, a déclaré plus tôt dans l’année qu’«il pourrait être un fardeau de dévoiler deux modèles phares en un an, il pourrait donc être difficile de sortir le modèle Note en 2H», suggérant le marché serait trop encombré d’autres produits phares de Samsung.

Il y a aussi la question de l’impact de la pénurie mondiale de puces sur les industries technologiques, qui a entraîné des retards pour les téléphones de l’année dernière comme le Google Pixel 4a et une partie de la gamme iPhone 12 et, selon la rumeur, a repoussé la sortie du Samsung Galaxy S21 FE.

Dans tous les cas, le OnePlus 9T serait un spectacle bienvenu s’il sortait plus tard dans l’année, suggérant dans une certaine mesure que l’industrie des smartphones est en marche malgré les blocages continus et les pénuries de puces. Bien sûr, c’est une autre question de savoir comment le 9T atterrira étant donné le Samsung Galaxy Z Flip 3 tout juste lancé (et moins cher) ainsi que le prochain Google Pixel 6 alimenté par son chipset Tensor interne.