Ce téléphone Android insensé a une batterie qui se recharge en 10 minutes

Nous couvrons souvent les tout nouveaux appareils Android haut de gamme qui sont assez excitants en théorie, mais la plupart d’entre eux ne peuvent jamais être les vôtres. Les fournisseurs chinois créent généralement ces appareils, et les combinés ciblent généralement des marchés internationaux spécifiques qui n’incluent pas les États-Unis. Un exemple est la toute nouvelle Realme GT, incroyablement abordable, qui a été annoncée pour l’Europe. D’autres exemples pourraient être les produits phares de Huawei qui offrent un excellent matériel mais présentent un “défaut” fatal : ils n’exécutent pas les applications Google. Ensuite, nous avons divers téléphones de jeu passionnants qui ont des spécifications folles et des prix intéressants. Mais ces téléphones sont généralement lancés en premier en Asie et la disponibilité ailleurs est limitée. Sans parler des nouveaux facteurs de forme, comme les combinés pliables et enroulables qui ne sont pas largement disponibles ou qui n’ont pas encore été commercialisés.

Cela nous amène aux appareils conceptuels que certains fournisseurs d’Android ont annoncés pour mettre en évidence les réalisations technologiques, mais ce type de combiné ne voit pas de sortie commerciale. Si ces téléphones se lancent vraiment, l’offre est minime. La société chinoise Infinix vient de dévoiler un de ces téléphones conceptuels, intitulé à juste titre Concept Phone 2021, et il s’agit peut-être du téléphone Android le plus excitant que vous ne puissiez pas acheter, même si vous êtes prêt à voyager à l’autre bout du monde pour l’obtenir.

Le téléphone a fuité en ligne il y a quelques jours, révélant la technologie de charge rapide de la batterie 160 W de l’entreprise qui n’a pas d’égal dans l’industrie. Jusqu’à présent, nous avons vu des smartphones lancés avec des vitesses de 100 W et 120 W. C’est encore plus rapide que les ordinateurs portables comme le MacBook Pro 16 pouces d’Apple. La nouvelle technologie de batterie Infinix surpasse presque tout le monde dans le secteur mobile.

Infinix a annoncé que la vitesse de charge de 160 W combinait plusieurs technologies Infinix, dont l’Ultra Flash Charge (UFC), la Super Charge Pump et une toute nouvelle cellule de batterie 8C censée réduire de plus de 18 % la résistance interne par rapport aux batteries 6C.

Le « Concept Phone 2021 » comprend 20 capteurs de température et des algorithmes de contrôle intelligents pour garantir que le téléphone ne surchauffe jamais au-delà de 40 °C/104 °F. En supposant que tout fonctionne comme prévu, la batterie de 4 000 mAh du Concept Phone 2021 n’aura besoin que de 10 minutes pour atteindre une charge complète. Le téléphone aurait une efficacité de conversion de charge de 98,6%.

Il est à noter que les vitesses de charge sans fil vont actuellement jusqu’à 50 W, tandis que les derniers modèles d’iPhone sont plafonnés à 20 W.

On ne sait pas ce que ces vitesses de charge feront à la longévité de la batterie. Recharger un téléphone en seulement 10 minutes est une fonctionnalité intéressante à avoir à portée de main, mais une utilisation fréquente peut nuire considérablement à la santé de la batterie.

L’Infinix Concept Phone 2021 possède d’autres fonctionnalités intéressantes au-delà de la vitesse de charge de la batterie. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une courbure d’écran de 88°. Le module de caméra arrière contient trois objectifs, dont un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 120 ° et un téléobjectif périscope prenant en charge un zoom numérique jusqu’à 60x.

Le combiné concept dispose également d’une palette de couleurs inédite sur aucun autre appareil. L’appareil Infinix utilise un dos changeant bicolore composé d’un film électrochrome solide transparent (SECF) et d’un film électroluminescent (EL). La couleur change entre le gris argenté et le bleu clair lors de la réception d’appels et pendant la charge.

Le Concept Phone 2021 est censé offrir des performances phares grâce à un processeur octa-core 64 bits avec deux cœurs de performance ARM Cortex-A76 et six cœurs économes en énergie Cortex-A55. Il existe également un GPU ARM Mali-G76, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour améliorer les performances. Android 11 est préchargé sur le combiné.

Infinix Concept Phone 2021 : Caractéristiques et fonctionnalités clés. Source de l’image : Infinix

Maintenant, pour la mauvaise nouvelle : le Concept Phone 2021 n’a pas de date de sortie ni de prix. Vous ne pouvez pas en acheter un lors de votre prochain voyage en Chine ou en Europe, car Infinix n’a annoncé aucun détail de disponibilité. Au lieu de cela, le Concept Phone 2021 n’est actuellement qu’un excellent gadget marketing qui fera parler les gens de la vitesse de charge de 160 W qui change la donne de l’entreprise.

