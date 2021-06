Ce téléphone de jeu bat le Galaxy S21 Ultra et ne coûte que 528 $ pour Prime Day

Il existe actuellement de nombreuses offres de téléphonie Prime Day exceptionnelles, et si vous êtes à la recherche d’un produit phare, vous envisagez probablement la série Galaxy S21. Bien qu’il n’y ait rien de mal à cela, si vous recherchez la performance pure, vous devriez jeter un œil au Red Magic 6.

Le Red Magic 6 a un matériel de niveau phare, et il dépasse la série Galaxy S21 dans quelques domaines. Ce qui est particulièrement intéressant à propos du téléphone, c’est qu’il est en vente pour seulement 528 $ en ce moment, 132 $ de moins que son prix régulier de 650 $. Cela fait du Red Magic 6 le moyen le plus abordable de mettre la main sur un téléphone alimenté par Snapdragon 888 aux États-Unis. Donc, si vous cherchez à mettre à niveau votre téléphone et que vous voulez un téléphone de jeu vendu officiellement aux États-Unis, le Red Magic 6 est le choix évident.

Red Magic est la sous-marque de Nubia axée sur les jeux, et ses téléphones se sont démarqués dans le passé par la valeur qu’ils offraient. Le Red Magic 6 perpétue cet héritage, offrant la dernière innovation matérielle pour la moitié du prix des véritables produits phares. Un autre élément différenciateur clé est que le téléphone est vendu officiellement aux États-Unis ; il y a un manque flagrant de téléphones de jeu aux États-Unis, donc si vous recherchez un téléphone avec un design unique et un matériel stellaire, le Red Magic 6 est un excellent choix.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Parlons du matériel. Le Red Magic 6 possède un écran AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement insensé de 165 Hz, ce qui fait que le panneau 120 Hz du Galaxy S21 Ultra semble presque banal. Le téléphone est alimenté par le même chipset Snapdragon 888 que le dernier produit phare de Samsung, et avec un refroidissement liquide, il peut gérer des sessions de jeu soutenues sans limitation.

Vous trouverez également en standard 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, ainsi qu’un son stéréo ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. La connectivité comprend Sub-6 5G pour les États-Unis, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC. L’appareil photo 64MP à l’arrière prend de superbes photos à part entière ; il ne surpasse pas le Galaxy S21 Ultra dans ce domaine, mais il est comparable aux autres téléphones à 500 $. En ce qui concerne la batterie, il existe une batterie de 5050 mAh qui dure plus d’une journée, même en cas d’utilisation intensive. Et avec une charge filaire de 66 W, le téléphone ne prend que 40 minutes pour charger complètement cette énorme batterie.

Le logiciel n’est pas trop mal non plus. Le Red Magic 6 n’a pas de personnalisation manifeste, donc l’interface est similaire à Android pur. Il existe quelques fonctionnalités axées sur les jeux que vous découvrirez immédiatement, mais à part cela, l’interface utilisateur est conforme à celle des téléphones Android One. Il y a quelques bugs, et vous manquez la résistance à la poussière et à l’eau IP68 ainsi que la charge sans fil, mais à part cela, le Red Magic 6 est un téléphone de jeu stellaire, en particulier pour 528 $.

Red Magic 6 Pro | 152 $ de rabais sur Amazon



Le Red Magic 6 Pro partage les mêmes fondamentaux que le Red Magic 6, mais est livré avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme le modèle standard, il s’agit du modèle déverrouillé en usine qui est officiellement disponible aux États-Unis

607 $ sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ne soyez pas stupide – obtenez un cas

Ce sont les meilleurs étuis pour protéger votre TCL 10 Pro

Que vous souhaitiez décorer votre tout nouveau TCL 10 Pro ou que vous ayez besoin de remplacer une vieille coque miteuse, une nouvelle coque de téléphone est la solution. Ce sont les meilleurs cas que vous pouvez obtenir pour votre TCL 10 Pro en ce moment.