Ce téléphone pourrait obtenir Android 15

Fairphone a annoncé le Fairphone 4. Il propose un chipset Snapdragon 750G, deux caméras arrière et plus de mises à niveau. Attendez-vous à payer un prix de départ de 579 €.

Fairphone s’est fait un nom grâce à son approche durable de la fabrication de smartphones ainsi qu’à ses conceptions faciles à réparer. La société a lancé le Fairphone 3 Plus l’année dernière en tant que version provisoire, mais il bénéficie désormais d’une mise à niveau majeure du Fairphone 4.

Le nouveau smartphone propose des améliorations notables dans de nombreux domaines, à commencer par le chipset Snapdragon 750G 5G de milieu de gamme. Il s’agit d’une énorme augmentation de puissance par rapport au budget Snapdragon 632 4G SoC vu dans le smartphone précédent. Fairphone ajoute que son téléphone prend donc en charge 12 bandes 5G et 17 bandes 4G, bien que nous supposions que mmWave n’est pas disponible ici.

Vous obtenez également un écran LCD FHD+ de 6,3 pouces avec Gorilla Glass 5 et une batterie de 3 905 mAh avec capacités Quick Charge 4 et USB PD 2.0. L’entreprise affirme que l’utilisation d’un adaptateur 20W Quick Charge 4 devrait entraîner une augmentation de 50% de la charge vide en moins de 30 minutes.

Passant du côté de la photographie, le Fairphone 4 contient un appareil photo principal de 48 MP avec OIS, un tireur ultra-large de 48 MP (champ de vision de 120 degrés), ainsi qu’un capteur ToF pour capturer les informations de profondeur. Un appareil photo de 25 MP dans une encoche en forme de goutte d’eau est à votre disposition pour vos selfies et vos appels vidéo.

Parmi les autres fonctionnalités remarquables, citons la prise en charge de la double carte SIM (avec une carte SIM physique et une eSIM), les capacités NFC, un scanner d’empreintes digitales latéral et la résistance aux éclaboussures IP54. Le nouveau téléphone utilise également six matériaux provenant de sources plus responsables, portant le total à 14.

Le Fairphone 4 sera disponible à partir du 25 octobre et les précommandes débuteront aujourd’hui. Attendez-vous à payer 579 € (~ 671 $) pour la variante 6 Go/128 Go dans un coloris gris. Besoin de plus de stockage ? Ensuite, vous pouvez saisir l’option 8 Go/256 Go pour 649 € (~ 752 $), disponible en options de couleur gris, vert et vert moucheté.

Fairphone 4: Une grosse promesse de mise à jour et plus

La société fait également de nobles promesses en matière de support, affirmant qu’elle garantit les mises à niveau vers Android 12 et 13 et vise à proposer également Android 14 et 15. Cela signifie théoriquement que le téléphone recevra des mises à jour du système d’exploitation jusqu’en 2024, en supposant qu’il reçoive une mise à jour annuelle du système d’exploitation à partir de cette année. Mais Fairphone a spécifiquement noté dans son communiqué de presse qu’il viserait à fournir des mises à jour du système d’exploitation jusqu’à la fin de 2027, “malgré l’expiration du support du fournisseur de chipset”.

Quoi qu’il en soit, la société ajoute qu’elle proposera des correctifs de sécurité mensuels pendant les deux premières années, passant vraisemblablement à une cadence moins fréquente par la suite (par exemple, des correctifs trimestriels).

Une autre promesse notable est que le nouveau téléphone bénéficiera d’une garantie de cinq ans, ce qui est une bonne nouvelle si vous prévoyez de conserver votre appareil pendant plus d’un cycle de contrat typique. La batterie n’est cependant pas incluse dans cette garantie, comme vous pouvez vous y attendre. Mais la firme note qu’il s’agit d’une batterie amovible, vous pouvez donc toujours en acheter une nouvelle et la remplacer vous-même.

Le Fairphone 4 a également reçu des ajustements à sa modularité, avec une augmentation du nombre de “sous-modules” dans les modules de l’appareil. Cela augmente la réparabilité de sorte que vous n’avez pas nécessairement à remplacer le module entier s’il est cassé – vous n’avez qu’à remplacer le sous-module affecté. Malheureusement, les pièces du Fairphone 4 ne sont pas compatibles avec les téléphones précédents, a déclaré la société en réponse à une question de l’autorité Android.

Une décision potentiellement controversée est la décision de supprimer le port 3,5 mm sur le nouvel appareil. Wayne Huang de Fairphone a affirmé que cette décision avait été prise afin d’éliminer toute « vulnérabilité » dans la conception, notant que les infiltrations d’eau et de poussière étaient des problèmes avec le port. L’exécutif a également affirmé que l’appareil aurait été plus gros et plus épais si un port de 3,5 mm avait été inclus. Là encore, nous sommes sûrs que de nombreux consommateurs seraient d’accord avec une légère augmentation de la taille s’ils avaient une prise casque.

Enfin, la société a également confirmé le lancement des écouteurs Fairphone True Wireless. Celui-ci est composé à 30 % de plastique recyclé et utilise de l’or du commerce équitable, selon l’entreprise. Nous n’avons pas plus de détails concernant le produit audio mais mettrons à jour l’article lorsque nous recevrons plus d’informations.

Que pensez-vous du Fairphone 4 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.