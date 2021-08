Ce téléphone prend les meilleures photos jusqu’à présent en 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Nous avons bien dépassé le milieu de l’année, et notre propre Rob Triggs a pensé que ce serait le bon moment pour tester les capacités photographiques de certains des téléphones les plus populaires sortis en 2021 jusqu’à présent.

Rob a comparé plusieurs produits phares de premier plan disponibles aux États-Unis, à savoir le Samsung Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 Pro, l’Apple iPhone 12 Pro Max et le Sony Xperia 1 III. Il a estimé que l’appareil de Samsung était le gagnant « marginal » uniquement parce qu’il ne présentait pas de faiblesses majeures. Nous avons demandé aux lecteurs de choisir le téléphone qui a également pris les meilleures photos, et voici comment vous avez voté.

Quel téléphone prend les meilleures photos ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 31 juillet et il a reçu une réponse enthousiaste des lecteurs d’Android Authority. Plus de 3 700 votes ont été comptés au moment de la rédaction et le choix le plus populaire était de loin le Samsung Galaxy S21 Ultra, accumulant près de 46% des voix. Cela signifie que le choix du lecteur le plus populaire correspond à celui de notre propre gagnant.

La deuxième place revient à l’iPhone 12 Pro Max, avec près de 26% des répondants votant pour le téléphone d’Apple. Nous avons pensé que c’était aussi assez pratique, mais nous avons pris ombrage des capacités de zoom à longue portée, du HDR et des performances en basse lumière.

Le Xperia 1 III de Sony a franchi la troisième marche avec un peu plus de 15 % des voix, tandis que le OnePlus 9 Pro a complété le sondage avec la quatrième place et près de 13 % de tous les votes.

commentaires

Ellio74 : Personnellement, le Sony s’est vraiment démarqué pour moi, car Apple est laissé pour compte avec son produit phare de près d’un an, et le Samsung et OnePlus ont des défauts plus notables (précision des couleurs, balance des blancs ou traitement des couleurs) lorsqu’on cherche ce qui compte vraiment. pour moi. Sony a encore une fois fait un excellent travail, ils ont juste besoin d’améliorer la situation de la caméra frontale. Stephen Marcus : Waouh. Merci pour l’excellente critique si soigneusement faite. J’adorerais acheter le Sony Xperia 1 iii mais je pense que je suis à une itération, pas à cause de l’appareil photo (bien que le selfie et la vidéo ne soient pas si géniaux) mais la durée de vie de la batterie. La durée de vie de la batterie a été un problème avec Pixels dont le logiciel est le meilleur. Et la durée de vie de la batterie est un gros problème pour moi. Pourquoi Sony ne peut-il pas offrir une meilleure gestion de l’écran pour prolonger la durée de vie de la batterie ? Setebos: Oneplus 9 Pro User ici (venant de Pixels que j’aime aussi mais que je ne supporte plus pour le moment, le 6 Pro XL, espérons-le, changera cela) et je dois dire que malheureusement l’appareil photo est à nouveau loin de parfait, je ne vois pas le logiciel de Oneplus arriver au point où il peut être aussi bon qu’un iPhone ou un Pixel. Ils sont juste nuls à cet aspect particulier. Lamar Taylor : Je possède l’iPhone 12 Pro Max et le GS21 Ultra comme téléphone professionnel… ce concours n’incluait pas la qualité vidéo. L’iPhone 12 Pro Max détruit tous les téléphones Android de cette catégorie. Étant donné que j’utilise les deux téléphones quotidiennement et que je voyage fréquemment… dans le monde réel, ils sont à peu près égaux. Le GS21 est bien meilleur pour zoomer mais c’est une fonctionnalité que j’utilise le moins sur un appareil photo. Victor Rumyantsev: Il n’y a aucun moyen que les images ternes, décolorées, neutres, les cieux soufflés, etc. de Xperia soient ce que je vois avec mes yeux. Sérieusement, les photos du Galaxy S21 sont beaucoup plus naturelles, plus proches de la réalité.

C’est tout pour les résultats de notre sondage sur les tirs de caméra. Merci d’avoir voté et d’avoir laissé des commentaires. Êtes-vous surpris par ces résultats de sondage?