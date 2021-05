Ce téléviseur 4K, LED et Android de Sony a baissé de prix, l’un des rares à le faire, à seulement 599 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’il existe de nombreuses marques de téléviseurs sur le marché (moins que ce que nous souhaiterions) et des sociétés telles que Samsung et LG ont généralement les meilleures critiques et opinions, l’une des marques qui est toujours louée pour la qualité de leurs panneaux est Sony. Mais le problème avec les téléviseurs Sony est qu’ils sont très chers. Jusqu’à maintenant.

Sony KD49XH8077 est un téléviseur intelligent de 49 pouces avec panneau LED à un prix très intéressant. Dans Media Markt, c’est 599 euros sur les 689 euros qu’il a coûtés. Oui, il est plus cher que certains de ses concurrents comme Samsung, LG ou Hisense, mais la qualité du panneau LED est supérieure.

Vous pouvez également trouver d’autres tailles disponibles mais à des prix officiels, comme le plus grand 55 pouces à 799 euros.

L’un des avantages des téléviseurs intelligents Sony est qu’ils incluent Android TV comme système d’exploitation. Aussi ce modèle est de 2020 et a Chromecast pour envoyer le contenu de vos applications vers le téléviseur. Mais c’est aussi l’un des modèles qui ont également intégré AirPlay 2, La technologie d’Apple pour envoyer de l’audio et de la vidéo via WiFi.

Cette télévision connectée de 49 pouces dispose d’un Panneau LED compatible 4K et HDR10 +. Il dispose également d’un processeur X1 qui traite chaque image pour l’améliorer. De plus, ce processeur est capable de convertir des vidéos Full HD et 2K en une résolution aussi proche de 4K.

Entre les Technologies exclusives Sony, y compris Triluminos, qui utilise le processeur X1 pour analyser et traiter chaque image afin d’améliorer davantage les couleurs. Il en résulte des images avec un meilleur contraste et des couleurs plus saturées.

Une Smart TV pour profiter des séries et des films avec la meilleure qualité

Il prend en charge la vidéo dans Dolby Vision et avec son surround Dolby Atmos. Deux technologies accompagnées d’une bonne barre de son vous offrent une expérience cinématographique.

Netflix a classé cette Smart TV comme l’un des téléviseurs recommandés par la société de streaming. De cette manière, il est certifié que tout le contenu diffusé par Netflix est vu au fur et à mesure que Netflix le publie et que les responsables de la création le souhaitent. Avec les couleurs, les contrastes, la luminosité et la qualité d’image prévus.

Ils ont également amélioré le temps de chargement des applications de streaming afin qu’elles se chargent plus tôt et que vous puissiez accéder à vos séries et films préférés.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Pour l’instant, vous ne pouvez acheter cette Smart TV Sony 49 pouces que chez Media Markt et elle est réduite à 599 euros.

La livraison est totalement gratuite, bien que vous puissiez également le récupérer gratuitement dans l’un de ses magasins physiques. Vous feriez mieux de vous dépêcher car le stock est limité et ces offres ont tendance à voler.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.