Ce téléviseur 4K pour seulement 299 € est parfait si vous voulez un autre téléviseur 4K chez vous sans trop dépenser | La technologie

Si vous envisagez d’acheter un téléviseur 4K pas cher pour le mettre dans une autre pièce ou l’emmener dans votre maison de vacances cet été, profitez de cette offre d’Amazon et obtenez un téléviseur 4K pour seulement 299 euros.

Tant que vous êtes attentif aux offres et aux ventes des boutiques en ligne comme Amazon, L’achat d’un grand téléviseur 4K bon marché n’est pas une mission impossible. De cette façon, vous avez la possibilité d’obtenir un deuxième téléviseur pour votre chambre ou de sortir un nouveau téléviseur dans votre maison de vacances pour peu d’argent.

Vous avez maintenant à portée de main une bonne opportunité de acheter un téléviseur 4K avec une réduction intéressante. Amazon a abaissé ce téléviseur Hisense à seulement 299 euros, un prix très raisonnable pour tout ce que propose ce modèle.

Nous parlons de Hisense 43AE7000F, un téléviseur intelligent de 43 pouces avec une résolution 4K UHD. Son prix habituel est de 359,99 euros, vous économisez donc 60 euros grâce à cette promotion. Sur Amazon, il est tombé en deçà de 300 euros à de rares occasions, vous l’obtenez donc pratiquement à son prix minimum historique.

Ce téléviseur avec une résolution 4K et un panneau LED qui dispose également d’une fonction Smart TV, d’un son HDR et Dolby. Malgré ses bonnes fonctionnalités, il a un prix très abordable.

Pour moins de 300 euros, ce téléviseur est idéal à la fois pour votre salon au cas où vous souhaiteriez retirer votre ancien téléviseur, et pour le mettre dans votre chambre ou dans votre résidence secondaire.

Il vous offre la possibilité de profiter du contenu 4K UHD à partir des deux plates-formes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube, ainsi que Il dispose d’une technologie de mise à l’échelle pour mettre à niveau le signal 2K en 4K en utilisant des algorithmes basés sur l’IA.

Cette Hisense Smart TV aussi prend en charge HDR 10+, afin que les images qu’il propose vous permettent de voir plus d’informations dans les scènes, en particulier celles qui sont plus sombres ou plus lumineuses. Et dans la section audio, nous trouvons deux haut-parleurs compatibles avec DTS Studio Sound, une technologie qui crée une expérience d’écoute plus immersive.

Le système d’exploitation est VIDAA U, une plate-forme qui vous donne accès aux principales applications de streaming vidéo. De plus, il est compatible avec Alexa afin que vous puissiez contrôler le téléviseur avec votre voix, et grâce à son application, vous avez également la possibilité d’allumer et d’éteindre le téléviseur avec votre mobile, de partager avec vous ou d’utiliser votre téléphone comme télécommande.

