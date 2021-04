Ce téléviseur intelligent LG 55 pouces à 419 euros a une résolution 4K et dominera votre salon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La période de l’année dans laquelle nous nous trouvons est idéale pour renouveler la technologie de notre maison grâce aux offres printanières que les différents magasins mettent en concurrence, et maintenant nous avons l’un des meilleurs téléviseurs LG 55 pouces à un prix qu’il est. irréfutable.

Si vous recherchez un téléviseur intelligent pour votre salon, nous vous conseillons d’en acheter au moins un 55 pouces, un grand panneau qui vous permettra de découvrir le cinéma chez vous, tout en profitant de la diffusion en continu de vos services contractuels et également les meilleurs jeux vidéo du marché., toujours sous la plus haute résolution et avec la plus haute qualité d’image.

Nous voulons donc mettre en avant ce téléviseur LG 55 pouces avec une résolution 4K Ultra HD à seulement 419,99 € sur eBay, un téléviseur qui n’est pas facile à trouver à ce prix en raison de sa haute technologie et de la taille de son panneau, avec ce qu’il est. une offre qui sera peu vue dans le reste de l’année.

Ce téléviseur intelligent 4K 55 pouces de LG à 419,99 € dominera votre salon pour les années à venir

C’est pourquoi cette offre d’achat de ce téléviseur LG 55 pouces à une résolution 4K à 419,99 € est l’une des meilleures options, et grâce à eBay, vous pouvez payer avec la sécurité de PayPal ou avec n’importe quelle carte de débit ou de crédit, en pouvant recevoir à votre domicile au cours des prochains jours.

Comme nous l’avons commenté, ce que nous aimons de ce téléviseur LG, c’est son 55 pouces, ce qui le rend idéal pour les grandes pièces telles que notre salon et en plus il offre un Résolution 4K Ultra HD, avec lesquels nous pouvons découvrir des films, des séries et des documentaires avec une très haute qualité d’image. De plus, il est compatible avec HDR, une fonctionnalité uniquement disponible pour les téléviseurs haut de gamme.

Et oui, c’est un Smart TV, avec télécommande incluse, et grâce au système d’exploitation WebOS de LG, vous disposerez d’une large bibliothèque d’applications, certaines déjà préinstallées comme Netflix et dont vous pourrez profiter dès le premier jour si vous avez un abonnement.

Il est compatible Wi-Fi, Ethernet pour des connexions Internet beaucoup plus stables, Bluetooth pour tout appareil sans fil et bien sûr avec la navigation Web grâce à sa télécommande intégrée. Au-dessus, il dispose de tous les ports nécessaires pour inclure une console de jeu, un Chromecast ou tout autre appareil électronique.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.