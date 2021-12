Ce téléviseur LG de 48 pouces à résolution 4K est le cadeau manquant pour votre Noël | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous êtes sûrement toujours à la recherche de ce cadeau qui peut surprendre vos amis ou votre famille, et l’un de ces produits qui ne se démode jamais sont les différents téléviseurs, et si vous voulez pratiquement donner le home cinéma à l’un de vos proches, maintenant il y a une télévision très intéressante proposée.

Et quand il s’agit de bons téléviseurs, la marque LG est l’une des plus célèbres au monde, et l’un de ses produits vedettes de l’année, le LG OLED48A13LA C’est maintenant une offre très intéressante que vous pouvez recevoir avant Noël.

Et maintenant, vous pouvez acheter ce téléviseur LG 48 pouces qui offre une résolution 4K et n’est qu’à 699,99 euros et avec la livraison gratuite, une remise de plus de 200 € qu’il n’est pas très courant de voir, et moins à ces dates.

Ce téléviseur LG 4K est en vente pour seulement 699,99 euros

Et c’est que ce téléviseur LG en résolution 4K est proposé à seulement 699,99 euros, représentant une remise de 23% par rapport à son prix précédent, et on vous dit déjà qu’il y a des unités très limitées.

La bonne chose est que vous pouvez recevoir ce téléviseur demain, donc la livraison est très rapide, vous pouvez même choisir de le récupérer directement dans votre magasin PC Components le plus proche à Murcie ou à Madrid.

Ce nouveau téléviseur LG mise sur la technologie OLED, offrant ainsi un réalisme extrême à la fois pour nos films et également pour les divertissements interactifs tels que les jeux vidéo, apportant désormais pratiquement le cinéma à la maison.

C’est aussi un téléviseur de pas moins de 48 pouces, avec un tuner de télévision inclus, étant une Smart TV avec laquelle vous pouvez accéder à des applications telles que YouTube ou Netflix à travers elle et en plus de cela, il dispose de deux haut-parleurs avec une puissance RMS estimée de 20 W.

C’est pourquoi, si vous voulez surprendre ce Noël, vous pouvez prendre les dernières nouveautés de LG à prix réduit et que vous pouvez recevoir en quelques heures seulement.

