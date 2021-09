Ce téléviseur LG OLED est à 1 000 euros de rabais : il mesure 65″ et est désormais moins cher que jamais sur Amazon | Technologie

in

Les téléviseurs OLED ont généralement des prix supérieurs à 1 000 euros même dans les petits modèles, encore plus ceux avec une diagonale de 65 “. Bien sûr, de temps en temps, vous voyez de très bonnes offres.

Ces dernières années, le prix des téléviseurs 4K a beaucoup baissé, avec des modèles 43″ à moins de 300 euros, même s’il s’agit de Smart TV avec des dalles d’entrée de gamme, pas de vantardise. Les vrais bons téléviseurs ont tendance à être plus chers, et ce sont les QLED ou OLED.

Dans cette dernière catégorie, il est difficile de trouver un téléviseur à moins de 1 000 euros, bien qu’il existe certains modèles que l’on peut qualifier d'”abordables”. Ayant dit cela, Si vous avez déjà décidé d’acheter une Smart TV 4K OLED, un modèle est maintenant proposé considérablement réduit dans le prix, et sur Amazon. Il s’agit de la LG OLED65CX6LA et bénéficie d’une remise de 999 euros.

Il coûte 1 599 euros, un prix élevé, certes, mais très juste si l’on tient compte du fait qu’il mesure 65 pouces de diagonale et qu’il dispose d’une dalle OLED, la meilleure disponible aujourd’hui pour de nombreuses raisons.

Avec une taille de 65 pouces et un panneau OLED, ce téléviseur est un haut de gamme haut de gamme. De plus, il contient des détails clés tels que HDMI 2.1, entre autres.

Il possède une technologie de pixels auto-éclairés, bien meilleure que celles rétroéclairées couramment utilisées dans les panneaux LCD. Cela montre beaucoup car cela ajoute beaucoup plus de luminosité aux couleurs vives, mais cela rend également le contraste avec la couleur noire beaucoup plus important.

C’est précisément la qualité de la couleur noire qui fait que les OLED font la différence par rapport aux autres téléviseurs, et est-ce que pour représenter cette couleur, le pixel est désactivé, contrairement à ce que font les écrans rétro-éclairés, qui “simulent” le noir en gardant le panneau éclairé par derrière.

Il utilise webOS comme système d’exploitation et intègre des technologies de haut niveau, telles que Bluetooth 5.0 et surtout HDMI 2.1, ce qui est recommandé pour tirer le meilleur parti des possibilités des consoles de dernière génération, comme la PlayStation 5.

Ce sont des caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’une Smart TV, et c’est qu’au-delà du panneau et de la taille, il y a des choses qui sont importantes et que de nombreux utilisateurs ont tendance à ignorer.

