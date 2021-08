Ce téléviseur OLED a un excellent système audio, mais j’ai trop peur de l’utiliser

Nous connaissons tous le rêve du home cinéma plein à craquer : un paradis audiovisuel confortable, occultant et insonorisé avec un incroyable téléviseur 4K et des haut-parleurs diffusant des bandes sonores et des effets dignes du cinéma. Mais le temps passé avec un téléviseur assez haut de gamme me fait penser que, parfois, des systèmes audio incroyables ne conviennent pas toujours à la maison moyenne.

En juillet, j’ai eu le plaisir de revoir le Panasonic JZ2000, le téléviseur OLED phare de la société pour 2021. Une chose qui distingue les téléviseurs Panasonic est leur sortie audio évolutive, avec de nombreux écrans livrés avec le même panneau et le même processeur mais augmentant progressivement l’échelle du son pour les modèles plus chers.

Alors que le Panasonic JZ980 se contente de haut-parleurs de 40 W, le JZ1500 a une sortie de 80 W, et le produit phare JZ2000 l’élève à 125 W, un peu en dessous des 140 W du HZ2000 de l’année dernière. (Bien que Panasonic n’expédie pas ses téléviseurs aux États-Unis ou en Australie, cet éditorial devrait toujours être pertinent pour quiconque envisage des enceintes de cinéma maison lourdes.)

Il était difficile de critiquer le téléviseur, mais ses immenses capacités audio m’ont amené à me demander quel était le volume approprié pour l’acheteur moyen d’un téléviseur.

Sur une échelle de volume de 0 à 100, j’ai découvert que je ne pouvais pas supporter d’aller beaucoup plus haut que 50, de peur de terrifier soudainement les voisins – vivant comme je le fais dans l’un des quatre appartements d’une maison de ville londonienne reconvertie. Je prédis que 75 risqueraient de faire tomber un cadre photo précaire de ma bibliothèque, tandis que 100 seraient probablement préjudiciables à la santé de mes oreilles à long terme.

Ce problème ne serait que plus aggravé dans mon ancienne maison, qui avait plusieurs fois ce nombre d’appartements entassés dans un seul immeuble – et donc plusieurs fois le nombre de voisins irrités.

Vivre dans une zone plus rurale réduirait probablement ce problème, mais si vous êtes entouré d’animaux sauvages dans la campagne tranquille, ce n’est probablement pas non plus une bonne idée de déranger les créatures locales – à la fois les animaux sauvages et les animaux de compagnie que vous avez vous-même.

La seule solution que j’ai est de ne pas utiliser toutes ses capacités. Dans ce cas, pourquoi me donnerais-je la peine d’acheter un téléviseur capable de produire un son aussi fort ?

Le son du silence

L’une des critiques courantes adressées aux téléviseurs 4K d’aujourd’hui est que, même avec les modèles haut de gamme, l’offre sonore est souvent pâle par rapport à la qualité de l’image. Nous voyons régulièrement des téléviseurs OLED haut de gamme, des écrans Mini LED et des téléviseurs LCD 8K avec des niveaux de détail, de contraste et de couleur surprenants, mais lorsqu’ils sont associés à 30 W de haut-parleurs orientés vers l’arrière, ce que nous entendons ne correspond tout simplement pas. avec ce que nous voyons.

Il est clair pour nous que les téléviseurs ont besoin d’un certain niveau de volume et de complexité des haut-parleurs afin de fournir une gamme complète de détails audio, des basses aux hautes fréquences. Nous nous sommes parfois plaints des basses boueuses des LG C1 et LG G1, bien que les immenses capacités d’image de ces écrans signifient qu’il est également très difficile de ne pas les recommander.

Ce n’est pas le cas avec tous les téléviseurs, attention. Les nouveaux téléviseurs Samsung ont tendance à être livrés avec une version de sa technologie OTS (Object Tracking Sound), qui, dans ses meilleures implémentations, offre une verticalité impressionnante et une scène sonore suffisamment large.

Des versions plus fragmentaires (OTS Lite ou OTS+, plutôt que l’OTS+ Pro supérieur) peuvent cependant souffrir sans l’ensemble du système prévu. Dans notre revue Samsung QN90A, nous avons écrit que la “sortie maximale de 60W au lieu de la configuration 70W OTS + Pro que le Samsung QN800A et le Samsing QN900A ont” a toujours vu une forte baisse de la qualité globale, conduisant à “des basses anémiques [and] un manque de détails dans les fréquences supérieures.

Étant donné que je ne pouvais supporter d’utiliser que la moitié de la puissance de 125 W du JZ2000 et que j’avais tendance à planer plus confortablement autour d’un tiers (30-35 sur une échelle de 100 points), 60 W semble une limite supérieure raisonnable – bien que les calculs soient plus compliqués que ça.

L’image complète

Bien que nous n’ayons peut-être pas besoin de la sortie complète de chaque pilote à la fois, nous avons besoin d’une certaine marge de manœuvre pour une recréation réaliste de l’audio basé sur l’emplacement et du son tridimensionnel, suivi de gauche à droite, de haut en bas, donnant une impression de mouvement et de placement. aux objets de la bande originale d’un film.

Vous pourriez avoir besoin d’un conducteur à fond tandis que d’autres restent presque silencieux ou à faible grondement, après tout. C’est similaire à la question de la luminosité sur un écran de télévision : vous avez besoin que certaines parties de l’écran deviennent très lumineuses tandis que d’autres restent faibles, afin d’obtenir le contraste entre elles, et vous n’aurez jamais vraiment besoin de cette luminosité maximale sur l’ensemble écran à la fois.

Dans le cas du système OTS de Samsung également, ce n’est pas seulement le volume maximum qui compte, mais aussi la disposition et l’emplacement de ces pilotes ; perdre 10 W n’est peut-être pas beaucoup en termes de volume, mais cela pourrait être un élément crucial dans l’harmonie et l’équilibre général du système audio de l’écran qui a été perdu.

Je n’utiliserai pas de sitôt toutes les capacités de volume du JZ2000, et même si j’avais une pièce insonorisée, ce ne serait tout simplement pas un niveau agréable pour mes oreilles. Et il est probable que je me contenterais d’un système audio de 60 W et que je ne subirais pas trop de pertes. Mais il est indéniable que la véritable force d’un écran comme le JZ2000 est sa flexibilité à cibler des sons et des fréquences spécifiques aussi fort, calmement ou aussi différemment qu’il le faut – et vous avez besoin de suffisamment de puissance et de pilotes pour bien le faire. .

