Ce téléviseur OLED de 65 pouces est parfait pour la PS5, et il est en vente pour près de 1 000 $ de réduction

LG fabrique sans doute le meilleur téléviseur pour PS5, et l’un de ses modèles les plus chers a connu une remise importante avant le Black Friday. Walmart propose actuellement le LG C1 Series OLED pour près de 1 000 $ de moins que son prix d’origine, le faisant passer de 2 700 $ à 1 797 $. C’est un accord que vous aurez du mal à battre.

Les téléviseurs OLED sont de loin les meilleurs pour les jeux, offrant des couleurs plus profondes et plus vraies pour tous les jeux auxquels vous jouez. C’est aussi pourquoi les OLED ont tendance à être beaucoup plus chères qu’un écran LED ordinaire. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, il n’y a pas de meilleur moment pour acheter que la saison du Black Friday, à condition que vous ayez encore beaucoup d’argent à dépenser.

Alors que les réapprovisionnements de la PS5 ont été difficiles à trouver, des millions de personnes ont déjà mis la main sur la console insaisissable, et ce nombre ne manquera pas d’augmenter dans les mois à venir à mesure que de plus en plus d’unités seront produites.

Économisez près de 1 000 $ sur cette offre OLED

Ce modèle est compatible avec NVIDIA G-Sync, adaptant son taux de rafraîchissement pour correspondre parfaitement aux jeux auxquels vous jouez à tout moment. Il dispose également d’un écran 4K avec mode automatique à faible latence, offrant un faible décalage d’entrée et des temps de réponse rapides, ce qui est crucial pour tout jeu, en particulier les jeux multijoueurs comme Battlefield 2042 ou Call of Duty: Vanguard.

Il existe peut-être des modèles OLED moins chers, mais celui-ci prend le gâteau.

