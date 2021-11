Ce téléviseur QLED 50″ a un prix record : il ne coûte que 549 euros et dispose d’Android TV | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs cadeaux que nous puissions offrir à Noël est l’achat d’un nouveau téléviseur, un appareil que nous pouvons utiliser plusieurs heures par jour, et qui doit être renouvelé régulièrement car dans la plupart des cas, il ne nécessite pas un investissement financier important.

Et maintenant grâce au Black Friday vous pouvez vous procurer pas mal de téléviseurs à tout petit prix, et si vous cherchez un téléviseur imposant de 55 pouces qui puisse régner sur votre salon, vous disposez désormais d’un téléviseur QLED réduit pas moins de 150 euros.

Et c’est que dans cette offre, vous pouvez acheter un téléviseur TCL 55 pouces pour seulement 549 euros avec une réduction de 150 euros par rapport à son prix précédent et avec la possibilité de le recevoir par courrier express en quelques jours ou même de le récupérer directement dans votre magasin le plus proche Mediamarkt.

Ce modèle QLED Smart TV mesure 50″ et dispose également d’Android TV, avec Assistant, Google Play et de nombreux autres extras logiciels. Le tout pour un prix très abordable.

Ce téléviseur TCL 55 pouces en résolution QLED à 549 euros est à 21% de remise, et il est probable qu’il soit épuisé dans les prochaines heures car c’est une offre très attractive.

Ce téléviseur de 55 pouces comprend Résolution 4K et technologie HDR Pro offrant ainsi un contraste incroyable et des couleurs éclatantes toujours avec le maximum de détails.

Il est également livré avec le système d’exploitation Android TV qui vous offrira un accès direct à vos applications préférées telles que YouTube ou Netflix, et en même temps il est compatible avec les assistants vocaux tels qu’Amazon ou Google lui-même.

D’autre part, il offre également une expérience audio immersive grâce à la technologie Dolby Atmos optimisé par le système audio 2.1 d’Onkyo vous offrant ainsi l’expérience cinéma dans votre salon.

