Ce téléviseur QLED de 75 pouces de Samsung obtient une réduction de prix massive de 500 $ chez Best Buy

Si vous cherchez à économiser sur un écran QLED haut de gamme, alors vous êtes au bon endroit. Nous venons de repérer ce superbe téléviseur intelligent QLED 4K de 75 pouces de Samsung en vente pour 2 199,99 $ (était de 2 699,99 $) chez Best Buy. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu et une offre incroyable pour un téléviseur QLED 2021.

Offre TV QLED

Téléviseur intelligent QLED 4K UHD série Q80A de 75 pouces de Samsung : 2 699,99 $ 2 199,99 $ chez Best Buy

Économisez 500 $ – Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir ce superbe téléviseur QLED Samsung de 75 pouces en vente au prix record de 2 199,99 $, grâce à la remise massive de 500 $ d’aujourd’hui. Vous obtiendrez une image magnifique avec des images lumineuses et audacieuses grâce au rétroéclairage Full Array et au puissant processeur Quantum 4K.

Voir l’offre

Cet énorme ensemble de 75 pouces de Samsung regorge de fonctionnalités et a tout ce que vous voulez et plus encore dans votre téléviseur grand écran de rêve. Le téléviseur QLED offre une image époustouflante avec des couleurs brillantes et des noirs intenses grâce au rétroéclairage Direct Full-Array et à la technologie Quantum Dot. La série Q80A est alimentée par le processeur 4K intelligent couplé au son de suivi d’objets pour une expérience d’image digne du cinéma. Vous bénéficiez également d’Amazon Alexa et de l’assistant Google intégrés pour un contrôle mains libres et un grand angle de vue afin que vous puissiez profiter de vos films et émissions de télévision préférés, peu importe où vous êtes assis.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agit du prix le plus bas que nous ayons vu pour le téléviseur de la série Samsung Q80A et une offre fantastique pour un téléviseur QLED 2021 riche en fonctionnalités. Nous ne savons pas combien de temps Best Buy aura le Samsung réglé à ce prix, nous en profiterions donc avant qu’il ne soit trop tard.

Découvrez plus des meilleures offres de téléviseurs bon marché qui se produisent actuellement, et si vous recherchez un panneau premium, vous pouvez également consulter les offres et les prix des téléviseurs OLED les moins chers.

Vous pouvez également vous attendre aux offres à venir avec notre guide des meilleures ventes de la fête du Travail de 2021.