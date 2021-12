Ce terrifiant humanoïde pourrait voler jusqu’au sommet du ciel grâce à ses propulseurs | La technologie

Ce robot humanoïde testera les futurs jetpacks que les humains pourraient finir par porter à l’avenir.

Les propulseurs ou jetpacks ont progressé à pas de géant ces dernières années, étant une technologie très dangereuse qui ne convient qu’aux vrais professionnels qui leur permettent de passer d’une zone à une autre à une vitesse extrême.

Mais les propulseurs peuvent également être utilisés par des robots, et maintenant les ingénieurs du Institut italien de technologie (IIT) ont pu ajouter un jetpack à leur robot humanoïde appelé iRonCub, et très vite, vous pourrez le voir planer dans les cieux.

Et maintenant, ce robot iRonCub a été équipé de quatre moteurs à réaction pour lui donner la capacité de voler. L’une des principales complications de l’équipe en charge était d’empêcher ces propulseurs de mettre le feu au robot, et il semble qu’ils aient résolu cette phase.

Pour éviter que le robot ne prenne feu ils ont ajouté une paire de pantalons de couleur argent ignifuge.

Interrogée sur les avantages de leurs robots par rapport à un drone de livraison, l’équipe de responsables affirme que ce type de robot peut être un banc d’essai pour des exosquelettes plus sophistiqués, porteurs de propulseurs et utilisés par l’homme.

Donc, l’existence de ce robot est plus le pouvoir d’aider à développer des jetpacks à l’avenir qui peuvent être utilisés par des êtres humains, mais avant de l’utiliser avec ce type de robots humanoïdes qui ressemblent aux poupées de choc typiques.

Pour le moment, ils n’ont pas montré comment leur robot peut finir par voler et planer dans le ciel avec ces jetpacks intégrés, et pourtant c’est la prochaine étape que l’équipe de développement a marquée, et qu’ils reprendront sûrement dans un futur vidéo.