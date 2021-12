Ce test vous permet de savoir instantanément si vous souffrez de myopie ou de problèmes de vision | Vie

Ce simple test visuel est devenu viral sur Internet et, selon ce que nous avons vu, il peut nous dire si nous avons un défaut de vision.

Comme autrefois avec une robe qui a changé de couleur, une nouvelle image virale fait le tour d’internet. C’est un test simple dans lequel nous devrons essayer de voir les nombres qui sont écrits.

A première vue, c’est un simple motif de points blancs sur fond noir, mais dès que vous regardez attentivement, vous verrez qu’il y a un numéro caché. Ce sont tous des indices que nous allons vous donner et, selon ce que vous voyez, vous pourriez avoir une déficience visuelle ou une autre.

Ça oui, vous ne verrez peut-être pas toujours le même numéro Ou demandez à quelqu’un à côté de vous de voir un numéro différent. Voyons quels sont vos résultats :

Comme nous l’avons commenté Il n’y a pas une seule réponse. Selon notre acuité visuelle et les défauts que nous avons, nous avons peut-être vu une chose ou une autre.

La chose la plus normale est que nous avons vu les chiffres 3246, 3240, 1246 et 1240. Si vous n’avez pas vu de chiffres, jetez un autre coup d’œil et accordez-vous un peu de temps, ce n’est pas une image à voir à la va-vite.

Si avec une deuxième tentative vous ne voyez toujours rien, cela signifie que vous avez des problèmes de vision importants, mais si vous avez réussi à voir l’un de ceux que nous avons dits, votre vue peut être classée en fonction de ce que vos yeux ont perçu.

Alors si vous avez vu le nombre 3246, vous souffrez peut-être d’astigmatisme ou de myopie. Si vous avez vu le 3240, vous n’auriez d’astigmatisme que dans un œil.

Si tu vois le chiffre 1246, vous vous rapprochez de la vue parfaite et vous pouvez avoir un peu de myopie. Au lieu de cela, si vous voyez un numéro 1240 clair, c’est que vous avez la vision du lynx et que vous pouvez vous montrer.

Ne vous inquiétez pas trop de ce que vous avez vu. C’est plus un jeu un peu curieux qui peut frapper nos défauts. J’ai vu le 3240 avec astigmatisme et myopie, avec lequel il a été partiellement correct. Que voyez-vous ?