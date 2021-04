Ce thermostat à 65 $ fonctionne avec Alexa et votre téléphone, tout comme un Nest à 250 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai un Nest Learning Thermostat chez moi et je l’adore. C’est élégant, c’est intelligent et cela m’aide définitivement à économiser de l’argent sur mes factures d’énergie. C’est aussi génial de pouvoir contrôler la température de ma maison avec de simples commandes vocales grâce à la prise en charge d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Cela dit, le Nest Learning Thermostat est assez cher à 250 $, et il est toujours assez cher même s’il est à prix réduit sur Amazon.

S’il est vrai que j’aime mon Nest, je pourrais peut-être faire un choix différent si j’étais à la recherche d’un nouveau thermostat intelligent maintenant au lieu d’il y a plus de 5 ans. Tout modèle décent se rentabilisera au fil du temps avec des économies sur vos factures de gaz et d’électricité, bien sûr. Mais moins vous dépensez d’avance, plus vite vous récupérerez votre investissement – et Amazon propose de nouvelles options fantastiques comme le Thermostat intelligent Vine TJ-225 cela ne coûte que 65 $!

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le thermostat intelligent de Vine possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes à un prix aussi abordable. Il n’a peut-être pas le mode «Apprentissage» qui a rendu Nest célèbre, mais tout le monde ne l’utilise pas de toute façon. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui travaillent maintenant à domicile en raison de la pandémie; puisque vous êtes toujours là, vous voulez toujours que la température de votre maison soit confortable.

le Thermostat intelligent Vine TJ-225 propose des packs de fonctionnalités intelligentes dans un joli design moderne. Vous pouvez configurer des horaires flexibles, puis changer les choses à la volée de n’importe où à l’aide de l’application Vine sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Et le meilleur de tous, vous pouvez contrôler votre thermostat avec votre voix à l’aide de simples commandes Alexa ou Google Assistant. Tout cela pour seulement 65 $!

Si ce modèle particulier ne vous convient pas mais que vous voulez toujours un thermostat intelligent qui ne coûte pas un bras et une jambe, nous avons rassemblé quatre autres bonnes options que vous pouvez consulter ci-dessous. Notre préféré est probablement le magnifique Thermostat intelligent GLAS avec un écran tactile OLED transparent. Il se vend 249 $, mais il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 132 $!

Thermostat intelligent Vine TJ-225

【PROGRAMMABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE】. Réglages ultra-flexibles sur 7 jours et 8 périodes, économisez plus de 23% sur les coûts énergétiques du CVC. 【TÉLÉCOMMANDE AVEC DIVERS APPAREILS】. Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, vous pouvez également contrôler depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable avec l’application intelligente Vine. 【INSTALLATION RAPIDE ET UTILISATION FACILE】. Y compris le matériel nécessaire et les instructions détaillées, la plupart des gens terminent l’installation dans les 30 minutes et se familiarisent avec le fonctionnement dans les 20 minutes.

Thermostat programmable Vine Smart Wifi 7 jours / 8 périodes, modèle TJ-225, compatible avec Alexa et Go… Prix: 65,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Thermostat Honeywell Home Wi-Fi

THERMOSTAT QUI S’ADAPTE À VOTRE VIE. 7 jours, 4 périodes par jour, la programmation flexible vous permet de synchroniser votre confort avec votre emploi du temps. APPLICATION FACILE À UTILISER. Choisissez parmi l’application Total Connect Comfort ou l’application Honeywell Home pour contrôler votre thermostat WiFi à tout moment, n’importe où. INTÉGRATION À LA MAISON INTELLIGENTE. Le Wi-Fi 7-Day est compatible avec les appareils d’assistant vocal comme Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana, etc.

Thermostat programmable Honeywell Home Wi-Fi 7 jours (RTH6580WF), nécessite un fil C, fonctionne avec Ale… Prix courant: 119,99 $ Prix: 79,00 $ Vous économisez: 40,99 $ (34%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Thermostat intelligent Wi-Fi Saswell

Grand écran LCD avec rétro-éclairage, option de rétro-éclairage continu. Commande simple par bouton tactile Programmation pilotée par menu Affichage simultané de la température ambiante, de la température de consigne et de l’heure actuelle

Thermostat intelligent Wi-Fi pour maison intelligente, télécommande Tuya APP, compatible avec Alexa, Google A… Prix: 82,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Thermostat intelligent Honeywell Home T5

Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément). Le produit nécessite un C-Wire et ne fonctionnera pas sans celui-ci. Contrôlez votre maison intelligente avec Amazon Alexa pour la commande vocale (appareil Alexa vendu séparément) et Apple HomeKit avec commande vocale à l’aide de Siri, l’assistant vocal d’Apple

Thermostat intelligent GLAS

Surveillance de la qualité de l’air intérieur, y compris l’humidité, les COV totaux et le CO2 équivalent Rapport sur la qualité de l’air extérieur, y compris les allergènes, l’indice de qualité de l’air et l’indice UV. Compatibilité GLAS peut contrôler les types suivants d’unités séparées ou monobloc: conventionnelles, à un étage jusqu’à 2H / 2C, pompe à chaleur, jusqu’à 2H / 2C / 2 Aux Heat. GLAS est compatible avec les configurations CVC suivantes: chauffage au gaz, chauffage au mazout, chauffage électrique, pompes à chaleur au sol, à air et à eau, prise en charge bicarburant pour la pompe à chaleur Fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google

GLAS Smart Thermostat de Johnson Controls, écran tactile OLED translucide, Wi-Fi, application mobile, Wor… Prix courant: 249,00 $ Prix: 131,90 $ Vous économisez: 117,10 $ (47%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.