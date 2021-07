Ce thriller à indice d’octane élevé est le film original le plus excitant de Netflix en juillet • .

in

La semaine prochaine, l’un des meilleurs films Netflix du mois de juillet atterrira sur le streamer – un film d’action intitulé Gunpowder Milkshake, mettant en vedette Lena Headey et Karen Gillan comme des assassins féroces et armés.

Honnêtement, j’étais déjà prêt à voir celui-ci sur la seule base du titre. La bande-annonce publiée par Netflix n’a fait qu’alimenter cette anticipation, en la composant jusqu’à 11. Dans les premières secondes, nous voyons une Gillan vêtue de noir, avec un chapeau à larges bords masquant son visage, déambulant dans une bibliothèque. Portant une sacoche jaune vif qui dit “Je (coeur) chatons”. Bien sûr, nous savons tous très bien qu’il n’y a aucune chance que la sacoche contienne de petites boules de poils câlines. Elle fait tomber le sac, et il est décompressé pour révéler un paquet d’armes à feu. Oh, mais vous aurez aussi besoin d’une Jane Austen, dit quelqu’un en lui tendant un livre. Ouvrez ce tome – plus d’armes.

Beaucoup de style, des femmes à succès et beaucoup de balles qui volent

La description officielle de Netflix de Gunpowder Milkshake se lit comme suit : « Lorsqu’un assassin quitte sa mission pour sauver un enfant, elle déclenche une guerre avec un puissant syndicat du crime – et réunit une fraternité maniant des armes à feu.

Netflix a en fait une tonne de contenu passionnant empilé pour ce mois-ci, avec certains des faits saillants, notamment une deuxième saison de la série originale Netflix en espagnol Sky Rojo. Ainsi qu’une série documentaire sur les cambriolages réels appelés, eh bien, Heist.

Gunpowder Milkshake, quant à lui, est définitivement en tête du côté cinématographique du grand livre et fera sans doute partie des meilleurs films Netflix ce mois-ci (après sa sortie le 14 juillet). Témoignant de la taille que Netflix pense que ce film sera, le streamer est en fait déjà en train de développer une suite avant même la première du premier.

Un bref aperçu de l’intrigue : Gillan incarne Sam, dont la mère Scarlet l’a abandonnée à l’âge de 12 ans. Scarlet, cependant, a été forcée de l’abandonner. Être un assassin d’élite et tout n’est pas exactement propice aux tâches d’éducation des enfants. Sam finit par être élevé par “The Firm”, le syndicat du crime pour lequel Scarlet travaille.

Flash-forward 15 ans. Sam est maintenant une tueuse à gages, suivant les traces de sa mère. Finalement, elle arrive à un embranchement sur la route. Elle doit choisir entre servir The Firm ou protéger la vie d’un enfant innocent.

Meilleurs films Netflix (juillet 2021)

Parmi les autres titres de films les plus en vogue sur Netflix ce mois-ci, se trouve la trilogie Fear Street. Cela pourrait valoir la peine d’être ajouté à votre liste de surveillance une fois que vous avez terminé Gunpowder Milkshake.

Le premier volet de cette trilogie – Fear Street Part 1: 1994 – a également déjà rejoint les rangs des meilleurs films Netflix sortis ce mois-ci. Il s’est rapidement hissé au sommet du classement des streamers des films les plus populaires lors de sa sortie la semaine dernière. Les deuxième et troisième volets de la trilogie arriveront sur Netflix les 9 et 16 juillet respectivement.

