Ce thriller de Leonardo DiCaprio domine Netflix aujourd’hui

Une grande partie de la culture pop que je consomme est liée d’une manière ou d’une autre aux espions et à l’espionnage. Mon podcast préféré, par exemple, est True Spies de Spyscape, animé par l’actrice Vanessa Kirby. Je suis un abonné payant à la fantastique newsletter Substack SpyTalk, et mon vote pour la meilleure chose sur Apple TV + en ce moment est Téhéran (que je suis ravi d’entendre vient de terminer le tournage de sa deuxième saison). Et en tant que personne qui dévore tous les bons romans d’espionnage sur lesquels je peux mettre la main ? Je suis certainement heureux de voir l’adaptation de 2008 du roman Body of Lies de David Igantius – avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe – comme l’un des films les mieux classés sur Netflix en ce moment.

Où regarder Corps des mensonges

Source de l’image : Netflix

Ignatius est chroniqueur aux affaires étrangères pour le Washington Post et l’auteur d’une tonne de thrillers d’espionnage au fil des ans. Ce que j’aime dans son travail, c’est qu’il est un peu plus sophistiqué que la plupart des plats jetables de ce genre que l’on trouve, disons, dans les librairies d’aéroport.

Body of Lies, selon le résumé officiel de Netflix, suit « un agent de la CIA travaillant au Moyen-Orient (qui) trouve sa foi en sa cause mise à l’épreuve lorsqu’il élabore un plan complexe pour piéger un terroriste de l’ombre ».

Le film a actuellement un score d’audience de 62% sur Rotten Tomatoes, basé sur plus de 100 000 évaluations d’utilisateurs. Mais que cela ne vous dissuade pas. Il y a une raison pour laquelle ce film est actuellement n ° 8 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis. Si vous aimez les thrillers d’espionnage, comme moi, vous rencontrerez peu ou pas de difficulté à profiter de ce film.

Le film L’Homme gris de Netflix

Et si vous avez aimé Body of Lies, en attendant, il y aura bientôt un autre titre sur Netflix dans le même genre – et celui-ci est un film original de Netflix.

Mark Greaney, comme Ignatius, est l’auteur d’une série de romans d’espionnage. Et sa franchise est sur le point d’obtenir le traitement Netflix. Les frères Joe et Anthony Russo sont les réalisateurs d’une adaptation cinématographique très attendue de Netflix du roman de 2009 de Greaney, L’homme gris.

Celui-ci arrivera sur le streamer à l’été 2022. Comme indication de la taille de celui-ci ? Considérez : Netflix lui a donné un budget de production de 200 millions de dollars, d’une part. Garantissant qu’il s’agit du film original Netflix le plus cher à ce jour.

Il met également en vedette Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. « L’homme gris » est le nom de guerre du protagoniste du roman, Court Gentry, qui est une sorte de super espion du black-op. Le film, en particulier, suit Gentry (joué par Gosling) alors qu’il chasse dans le monde entier. Le traque est Lloyd Hansen, une ancienne cohorte de Gentry à la CIA, joué par Evans.

Qu’il suffise de dire que je ne peux pas attendre celui-ci. Conseil de pro : l’un des derniers livres de Greaney dans la série The Grey Man — Rentless, sorti plus tôt cette année — vous accompagnera jusqu’à ce que le film arrive sur Netflix.