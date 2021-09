Ce thriller de science-fiction Netflix à la limite de votre siège fait parler tout le monde • .

L’une de mes choses préférées à propos de Netflix est la façon dont le streamer le rend si pratique et transparent pour découvrir du contenu du monde entier que vous n’auriez peut-être jamais eu la chance d’apprécier autrement. Pour des tonnes d’entre vous, un bon exemple est Money Heist. Un drame de braquage en espagnol qui est essentiellement le plus grand spectacle au monde en ce moment et l’une des productions les plus regardées de tous les temps de Netflix. En attendant, Netflix a également une bibliothèque bien remplie avec des tonnes d’autres joyaux cachés qui ont des critiques fantastiques. Comme le drame de science-fiction belge Into the Night, dont la saison 2 est désormais en streaming sur Netflix.

Into the Night Saison 2 est en streaming maintenant

Dans cette série – qui a impressionné les critiques et les fans, sur la base des critiques – les passagers et un équipage de conduite «à bord d’un vol de nuit détourné se bousculent pour dépasser le soleil», selon le synopsis de Netflix. “Alors qu’un mystérieux événement cosmique fait des ravages dans le monde d’en bas.”

La série a actuellement des scores assez solides sur Rotten Tomatoes. Y compris un score de 88% de critiques, par exemple, ainsi qu’un score d’audience de 76%. Comme indiqué, la série a un aspect environnemental/climatique. Dans lequel le soleil commence essentiellement à tuer tout sur son passage. Cela oblige finalement un avion plein de passagers à tenter d’échapper à sa dévastation la nuit.

“Alors que nous laissons nos passagers du vol 21 à la fin de la saison 1 ayant finalement trouvé refuge contre le soleil dans un ancien bunker militaire soviétique en Bulgarie, malheureusement, leur répit est écourté lorsqu’un accident ruine une partie de leur approvisionnement alimentaire”, a déclaré Netflix à propos de les séries.

« Soudainement chassés hors du sol, ils doivent se rendre au Global Seed Vault en Norvège dans une tentative désespérée d’assurer leur survie. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée. Au nom du plus grand bien, notre groupe devra se séparer, jouer gentiment avec l’équipage militaire hôte et faire des sacrifices dans une course contre la montre.

Quoi d’autre est tendance

Après avoir vérifié celui-ci, voici quelques suggestions supplémentaires de spectacles qui valent votre temps. Plus précisément, ce sont quelques-unes des autres séries les plus en vogue sur Netflix en ce moment

Le récapitulatif ci-dessous provient de l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui partage régulièrement un instantané de ces données avec .. Et ce dernier look couvre la semaine du 1er au 7 septembre. Par conséquent, pour cette période, les émissions les plus regardées sur Netflix parmi les utilisateurs de Reelgood étaient :

Appât à clics

Histoire du crime américain

histoire d’horreur américaine

Les morts qui marchent

La chaise

Mal

Vol d’argent

Banques extérieures

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

