Ce thriller d’horreur Netflix au bord de votre siège vous effraiera à moitié

La série Netflix sanglante et remplie de zombies Black Summer ne remplacera probablement pas de sitôt l’affection des fans d’horreur pour quelque chose comme The Walking Dead. Mais, surtout si vous aimez le genre, vous voudrez peut-être mettre ce nouveau drame avec Jaime King sur votre radar. Surtout si vous avez apprécié d’autres films d’horreur Netflix récents, comme Army of the Dead et Katla de Zack Snyder (la première série originale islandaise du streamer).

Dans sa quête sans fin d’être tout pour tout le monde, Netflix continue de créer une pile importante de contenu d’horreur. Tout comme il le fait avec tout, des animations pour enfants aux séries dramatiques étrangères comme The Crown et aux films à gros budget comme Mank et Da 5 Bloods. Parmi les films et séries originaux de Netflix à venir en juillet, par exemple, se trouvent la série docu Heist et Gunpowder Milkshake – un film bourré d’action et imbibé de sang sur des assassins armés. En attendant, voici ce qu’il faut savoir sur Black Summer.

L’été noir sur Netflix

Le synopsis officiel de Netflix pour l’émission, qui compte huit épisodes dans les deux saisons disponibles, est assez basique. “L’hiver vient avec de nouveaux défis de sang-froid pendant l’apocalypse zombie”, lit-on dans le synopsis. “Alors que des charognards frénétiques et des milices violentes combattent les morts et les désespérés.”

Netflix a sorti Black Summer Season Two aux États-Unis le 17 juin. Au moment d’écrire ces lignes, il a un score de critiques assez bon sur Rotten Tomatoes (78%). Cependant, le public n’a pas vraiment apprécié l’émission, sur la base du score d’audience de 58% sur le site Web d’agrégation des critiques.

Les créateurs du spectacle sont Karl Schaefer et John Hyams. Outre King, le casting comprend également Justin Chu Cary, Christine Lee, Sal Valez Jr., et plus encore.

Dans les premiers instants de la bande-annonce de la saison deux, nous pouvons pratiquement sentir le froid dans l’air. Nous sommes accueillis par la vue des montagnes enneigées. Et nous entendons le vent impétueux et la neige craquer sous les pieds. Le personnage de King déplore qu’elle ait été complètement changée par tout cela. Un craquement de fusil se fait entendre au loin, tandis qu’un humain zombie se glisse dans le cadre.

Nous avons ici tous les éléments d’une production d’horreur standard. Des protagonistes en infériorité numérique et entourés. Des poursuites hyper tendues. Les zombies ramassent le groupe, un par un. Et ce ne sont pas seulement les zombies super puissants dont les humains doivent s’inquiéter. Tout aussi effrayants sont les autres survivants bien armés et sans pitié. Avec leur brutalité sans compromis, ils ne reculent devant rien pour obtenir ce qu’ils veulent.

Réaction

Si cela aide à savoir, les gens de Decider ont déjà mis cette émission sur leur liste des 20 meilleures émissions de télévision de 2021 à ce jour. Black Summer arrive au n°15, entre Ginny & Georgia de Netflix et The Circle. Note le site: “Étroitement édité, habilement réalisé et raconté à travers des vignettes de terreur non linéaires et tendues, Black Summer Season 2 laissera le public à bout de souffle.”

Voici, en attendant, quelques réactions à l’émission de Twitter. Déjà, les fans et les téléspectateurs réagissent assez fortement à la nouvelle saison :

La saison 2 de “Black Summer” de Netflix est à quoi devrait ressembler le spectacle “The Last Of Us” via @forbes https://t.co/wrzDpgK7Li – Paul Tassi (@PaulTassi) 24 juin 2021

Black Summer Saison 2;

Sombre!

Nihiliste!

Brutal!

Exaltant !

Brillant! pic.twitter.com/EsQ4ZZtvS1 – eh bien, tu dis ça © (@realarsenalism) 24 juin 2021

si vous aimez les zombies à leur meilleur et les humains à leur pire, vous devez regarder Black Summer Season 2. pic.twitter.com/O7OwMYVcAR – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 25 juin 2021

