Ce thriller d’horreur sanglant vient de monter en flèche au #1 sur Netflix • .

Netflix continue d’ajouter à la récolte exceptionnelle de nouveaux films d’horreur qui se sont accumulés sur le streamer cette année. De la trilogie de films originale Fear Street Netflix, basée sur la série de livres de RL Stine, à d’autres longs métrages terrifiants comme A Classic Horror Story et Seventh Day. Ce dernier met en vedette Guy Pearce et raconte l’histoire d’un prêtre inexpérimenté qui fait équipe avec un exorciste. Alors que le premier est un titre d’horreur en langue italienne qui met cinq covoitureurs à travers une série croissante de terreurs et de calamités. Et les nouveaux films d’horreur continuent d’affluer, avec Blood Red Sky parmi les derniers exemples du genre dont les abonnés Netflix aux États-Unis peuvent désormais profiter.

Blood Red Sky, maintenant en streaming sur Netflix

Avec nos excuses à Snakes on a Plane de 2006, il n’aurait pas été déplacé pour l’équipe derrière ce nouveau thriller d’horreur original de Netflix de le sous-titrer Demon on a Plane.

Blood Red Sky commence avec l’apparence d’un thriller international. Une mère et son fils embarquent sur un vol Allemagne-New York. Mais alors, voici les rebondissements. Premièrement, il devient clair dès le début que la mère prend des médicaments spéciaux. Pour certaines maladies invisibles mais inquiétantes. Cela laisse présager à quel point c’est important, car nous voyons les gardes inspecter ses affaires dans la ligne de sécurité. Bientôt, les pirates de l’air entrent en scène.

La torsion est que la mère peut se transformer en une sorte de monstre vampirique. “Une femme atteinte d’une maladie mystérieuse est forcée d’agir lorsqu’un groupe de terroristes tente de détourner un vol de nuit transatlantique”, lit-on dans le synopsis officiel de Blood Red Sky de Netflix. “Afin de protéger son fils, elle devra révéler un sombre secret et libérer le vampire qu’elle s’est battu pour cacher.”

Réaction

Jusqu’à présent, les critiques ont attribué à Blood Red Sky un score respectable de 71% sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Le film, réalisé par Peter Thorwarth, a également déjà atteint la première place du classement des 10 meilleurs de Netflix. Quelle est la tabulation qui est ajustée quotidiennement et qui suit les films et émissions de télévision les plus populaires du streamer. Précisons également que Blood Red Sky est actuellement le n°1 sur Netflix. Il est également en tête de la liste combinée des 10 émissions de télévision et des films.

En parlant d’émissions télévisées, il existe également une nouvelle saison d’une émission télévisée d’horreur originale de Netflix à découvrir lorsque vous en avez terminé avec Blood Red Sky. La saison deux de la série Black Summer a été ajoutée à Netflix aux États-Unis le 17 juin. Et cette saison a actuellement un score de 100% de critiques sur Rotten Tomatoes. “L’hiver vient avec de nouveaux défis de sang-froid pendant l’apocalypse zombie”, lit-on dans la description officielle. “Alors que des charognards frénétiques et des milices violentes combattent les morts et les désespérés.”

