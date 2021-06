Ce thriller époustouflant sur Netflix vient de monter en flèche au n ° 1 des charts – .

L’une des émissions les plus regardées sur Netflix n’est pas du tout une émission “Netflix”.

C’est en fait Manifest, une série dramatique de NBC qui vient d’être annulée sur les passagers d’un vol d’avion turbulent qui finissent par atterrir des années après le décollage de leur avion – pour découvrir que le monde a semblé avancer rapidement, les présumant tous morts et partis depuis des années . C’est une prémisse trippante et hallucinante pour une émission qui représente également le genre de risque créatif que les réseaux traditionnels tels que NBC n’expérimentent pas assez souvent. Et juste au bon moment, après que Netflix diffuse maintenant deux des trois saisons de l’émission, Manifest s’est hissé au sommet du classement de Netflix, l’émission dominant la liste des meilleures émissions de télévision sur le streamer au moment de la rédaction de cet article – battant même la propre série originale très populaire de Netflix, comme Sweet Tooth et Lupin.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ce n’est pas non plus la seule raison pour laquelle les gens parlent de l’émission partout sur Internet en ce moment.

NBC a récemment décidé de mettre fin aux choses avec la saison 3, refusant d’approuver une quatrième saison. Cela a déclenché une sorte de bousculade parmi les fans de la série – qui aiment vraiment la série – pour essayer de la sauver, idéalement par Netflix. Puisque c’est là que les saisons 1-2 sont maintenant diffusées, et où ça se passe plutôt bien en ce moment.

“Mes chers manifesteurs”, a tweeté le créateur de l’émission Jeff Rake plus tôt cette semaine. «Je suis dévasté par la décision de NBC de nous annuler. Que nous ayons été fermés au milieu est pour le moins un coup de poing. En espérant trouver une nouvelle maison. Vous, les fans, méritez une fin à votre histoire. Merci pour l’amour que vous m’avez témoigné, aux acteurs et à l’équipe. #sauvemanifest“

Après que la moitié de leur famille a disparu pendant cinq ans (mais n’a pas vieilli d’un jour !?!) et a été présumée morte, cette réunion inattendue n’est pas complètement joyeuse pour tout le monde. Manifest Season 1 et Season 2 sont maintenant sur Netflix pic.twitter.com/PBEZ62XWZB – Netflix (@netflix) 16 juin 2021

Si vous êtes l’un des “manifestants” mentionnés par Rake, vous devriez certainement le suivre sur Twitter. Il utilise la plate-forme exactement de la manière qu’un fan espère voir d’un directeur de spectacle – il est un fan en chef de Manifest, il explique les décisions créatives et il interagit avec d’autres fans en partageant des mises à jour et d’autres informations en coulisses. qu’ils voudraient savoir.

Et, bien sûr, il donne des accessoires aux personnes qui portent fièrement leur fandom Manifest :

Merci, capitaine ! #SaveManifest https://t.co/oA7I5aRI20 – Jeff Rake (@jeff_rake) 17 juin 2021

Nous verrons si la campagne ad hoc « save the show » en cours est en mesure d’accomplir sa mission. Il existe certainement un certain nombre de comptes Twitter dédiés à la promotion des efforts pour sauver la série, comme @SaveManifest.

De plus, une fois que vous avez terminé avec les saisons 1 et 2 de l’émission sur Netflix, la troisième et dernière saison est actuellement diffusée sur le service Peacock de NBC. Pour l’instant, il n’y a aucun mot sur l’avenir de l’émission derrière cette saison, mais les fans espèrent que la forte performance de l’émission sur Netflix le convaincra de donner une autre vie à l’émission – similaire à ce que le streamer a fait pour Lucifer, qu’il a pris de Fox .

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission