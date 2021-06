Ce thriller policier français stylé monte en flèche au sommet des charts Netflix – .

En ce qui me concerne, Lupin, le thriller policier français élégant et très populaire de Netflix, est l’une des séries les plus gourmandes que le streamer ait à offrir. Les deux saisons de la série, y compris la plus récente qui a fait ses débuts sur Netflix il y a quelques jours à peine, sont courtes (avec cinq épisodes chacune). Aucun des épisodes n’atteint la barre des 1 heure, ils sont donc assez faciles à grignoter individuellement, de plus l’écriture est serrée et suffisamment bourrée d’action, et le cadre est l’une des villes les plus rêveuses du monde. C’est super !

De plus, suffisamment d’entre vous sont apparemment d’accord avec cette évaluation, car Lupin se trouve également être l’une des émissions Netflix les plus regardées en ce moment. Cela est basé sur les meilleurs classements en cours que Netflix compile en interne et publie dans son application chaque jour, couvrant à la fois les émissions et les films du service. Au moment d’écrire ces lignes, Lupin était l’émission télévisée la plus regardée sur Netflix aux États-Unis, grâce à la sortie de la deuxième saison de l’émission – qui a actuellement un score de critique presque parfait sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes (96 %) contre un score d’audience de 77 %.

Le spectacle met en vedette Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop, un gentleman voleur qui se fait passer pour un voleur suave de la culture populaire française, Arsène Lupin. Là où les choses s’étaient arrêtées à la fin de la saison 1, le fils de Diop, Raoul, venait de disparaître – emmené par l’homme de main de l’homme contre lequel Lupin travaille, mettant fin à la saison inaugurale de la série sur un énorme cliffhanger. “Ce n’est plus un jeu”, lit-on dans le synopsis officiel de Netflix pour la saison 2.

« La quête de vengeance d’Assane contre Hubert Pellegrini a mis sa famille en pièces. Dos au mur, il doit désormais réfléchir à un nouveau plan, quitte à se mettre en danger.

Il y a une scène dans Lupin Part 2 où Assane et Juliette dînent et se précipitent, volent un scooter et traversent Paris pendant que “Cuz I Love You” de Lizzo joue et… maintenant, je pourrais vouloir commettre un crime. pic.twitter.com/P6X3bFeTNT – Netflix (@netflix) 16 juin 2021

Cette série française était en fait l’émission la plus regardée sur Netflix au cours des trois premiers mois de cette année, selon les métriques internes de Netflix. Il compte même des fans célèbres comme le co-fondateur de Microsoft Bill Gates parmi ses téléspectateurs.

Si vous avez terminé Lupin et êtes intéressé par plus de contenu en français sur Netflix, une autre série bien considérée du pays est Call My Agent !, qui revient pour une cinquième et dernière saison et suit un groupe d’agents qui travaillent pour garder clients célèbres heureux. Extrait du synopsis officiel de la série de Netflix : « Tantrums. Traîtrise. Des aventures secrètes. Lorsque vous travaillez avec des stars de cette taille, les drames les plus juteux se déroulent dans les coulisses.

« Cette saison de Call My Agent ! voit ASK (l’agence Samuel Kerr) recruter un nouvel agent senior de Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire. Pendant ce temps, Andréa et l’équipe devront se battre pour la garde de leurs clients. Et quelle clientèle ! Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver, Jean Reno et plus encore.

