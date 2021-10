Ce TikToker fait la meilleure imitation de Stephen A. Smith

Les diatribes performatives de Stephen A. Smith sur une grande variété de sujets sportifs ont fait de lui une icône de la radiodiffusion. Cela a également contribué à faire de lui le talent à l’antenne le mieux payé d’ESPN. Smith gagnerait 12 millions de dollars par an dans le cadre de son contrat avec le réseau, ce qui est quatre fois plus que ce que Shohei Ohtani gagne avec les Angels et plus que n’importe quel entraîneur de basket-ball de la NBA ou universitaire par an.

Smith est un homme aux multiples talents. Notre propre James Dator a regardé beaucoup trop d’épisodes de l’hôpital général juste pour revoir le rôle de Smith dans le feuilleton. Votre présentateur sportif préféré n’a jamais pu.

Smith est à la télévision depuis longtemps, mais son travail est toujours aussi pertinent. Exemple concret : ce créateur de TikTok qui a recréé les monologues les plus emblématiques de Smith pour un large public de fans.

Postée sous @yojairyjaimee, cette vidéo de son interprétation de la tristement célèbre diatribe Kwame Brown de Smith compte actuellement 1,4 million de vues.

Il s’agit d’une recréation de la diatribe de Smith sur ESPN News après que les Lakers de Los Angeles ont réussi un échange massif pour Pau Gasol et ont rapidement remporté deux autres championnats. Brown, l’ancien choix n ° 1 au repêchage de la NBA 2001, a été inclus dans l’accord après une carrière décevante jusqu’à ce point. Smith a fait savoir au monde exactement ce qu’il pensait de Brown, et c’est devenu l’un des moments les plus durables de sa carrière.

Elle a également réussi le coup de gueule de Smith sur JaMarcus Russell, l’ancien quart-arrière des Raiders qui a rapidement été éliminé de la ligue après avoir été repêché n ° 1 au classement général en 2007.

Ce compte regorge de superbes vidéos. Décrit dans la bio comme “le plus grand fan de Kanye”, vous pouvez également trouver la recréation de certains des meilleurs monologues de Kanye

Bravo à @yojairyjaimee. Ceci est notre nouveau compte TikTok préféré.