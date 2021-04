“Ce titre est un prix pour tout le monde”

19/04/2021 à 22:26 CEST

Le FC Barcelone a célébré la réalisation attendue de la Ligue Asobal sur le parquet des Palaos après avoir battu Ángel Ximénez Puente Genil 37-21 et immédiatement après, il a laissé libre cours à sa joie devant les microphones tandis que les quelque 300 fans qui ont assisté au match se sont joints à la célébration.

L’entraîneur Xavi Pascual Il était très satisfait d’une nouvelle réalisation pour le Barça et a souligné que depuis l’été «vous travaillez pour cela. C’est une saison très atypique et après tant de mois, pouvoir en profiter comme ça avec nos fans c’est bien mieux. Je suis très content & rdquor;.

«Chaque saison a ses choses. Nous essayons toujours de travailler au maximum et c’est un prix pour tout le monde. Ce qui est mauvais pour nous, c’est que beaucoup ne peuvent pas l’être parce qu’ils ne correspondent pas ou parce que cette maudite pandémie les a emportés ”, a-t-il poursuivi.

«Pasqui» a insisté pour valoriser ces réalisations et s’est abstenu de «commenter toutes les opinions des gens. Je prétends seulement que les joueurs laissent leur âme et respectent tout le monde au maximum chaque fois que nous frappons la piste. Pour moi, le plus important est de ne rien avoir à nous jeter à la figure.

L’entraîneur était courageux dans l’affaire ‘Palmarsson’. “C’est dommage. On comptait sur lui, il est dans un moment extraordinaire et du côté du sport, nous avons fait tout notre possible. Nous avons parlé avec lui et il était convaincu, mais il y a des choses qui nous échappent. Je ne suis pas intéressé de savoir où concentrer l’erreur, mais nous nous attendions à ce qu’elle se poursuive et ne se poursuive pas. C’est de cela que je dois m’inquiéter, a souligné l’exportateur.

Bonheur total

Le brésilien Thiagus Petrus il a brillé à nouveau en défense. “Je sors toujours sans savoir si nous allons gagner bien qu’en théorie nous soyons supérieurs. On est content, mais il faut continuer, car maintenant le bien arrive ”, a souligné le Brésilien à propos des quarts de finale de la Ligue des champions face à Meshkov Brest.

Thiagus Petrus et Luís Frade, exultant

| VALENTÍ ENRICH

«C’est spécial, car la pandémie nous a empêchés de nous amuser avec nos fans. Pour moi, c’est la fin du cycle. Je tiens à remercier le club, qui m’a permis d’atteindre mes objectifs et de passer tant d’années au plus haut niveau ”, a expliqué un Cédric Sorhaindo qui jouera la saison prochaine au Dinamo Bucarest.