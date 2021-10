Ce top cinq des marques pourrait dévoiler son premier pliable le mois prochain

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Oppo dévoilera prétendument son téléphone pliable le mois prochain. On pense que l’appareil offrira un écran pliable de 8 pouces et une puissance phare.

Nous sommes en 2021 et Samsung est toujours le roi des téléphones pliables grâce aux Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 et à leur large disponibilité. Xiaomi et Huawei ont également lancé des pliables, et une nouvelle fuite suggère qu’Oppo rejoindra la fête dès le mois prochain.

Le pronostiqueur fréquent Bald Panda a affirmé sur Weibo qu’Oppo lancerait un téléphone pliable pliable le mois prochain. Le leaker a ajouté que l’appareil sera équipé d’un écran pliable LTPO de 8 pouces à 120 Hz et d’un chipset Snapdragon 888. Consultez le message traduit automatiquement ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un prochain Oppo pliable. Pas plus tard que la semaine dernière, un collègue de Weibo, Digital Chat Station, a affirmé que l’appareil serait équipé d’un écran pliable QHD + 120 Hz de 7,8 pouces à 8 pouces, d’un SoC Snapdragon 888 et d’un appareil photo principal IMX766 50MP, pour ne citer que quelques spécifications apparentes. Il s’agit donc certainement d’un appareil impressionnant sur le papier.

Quoi qu’il en soit, cette dernière fuite suggère que nous pourrions voir l’Oppo pliable plus tôt qu’initialement suggéré. Le point de vente coréen The Elec a rapporté en juillet que le pliable ne pourrait être lancé qu’en 2022. Pourtant, un lancement est une chose, mais la disponibilité est une tout autre affaire. Nous espérons donc que l’appareil supposé arrivera sur les marchés mondiaux, car les derniers pliables de Huawei et Xiaomi ont été limités à la Chine.

Une autre grande inconnue à l’heure actuelle est le prix que vous devriez vous attendre à payer pour cet appareil. Oppo a généralement la réputation d’offrir des produits haut de gamme, nous ne serions donc pas surpris si son premier pliable commence à environ 1 700 $ ou plus.