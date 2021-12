Ce tout nouveau film d’horreur Netflix est presque trop tordu pour être regardé

D’accord, Netflix, je ne peux absolument pas avec celui-ci. Le film d’horreur le plus dingue et exagéré de 2021 est enfin arrivé sur le streamer. Au bout d’une année qui, il faut le dire, Netflix nous a offert une tonne de nouvelles séries télé et films d’horreur à se gaver. Mais mon verdict est tombé. Le film Two Netflix récemment sorti est celui qui a de loin l’intrigue la plus bouleversante (du moins pour moi).

Pour un exemple où ce genre de chose fonctionne beaucoup mieux, Blood Red Sky était une autre version d’horreur originale de Netflix plus tôt cette année en Allemagne qui a explosé sur le streamer. L’intrigue sauvage pour celui-là se révèle au fil du temps. Essentiellement, vous avez une mère et son fils embarquant sur un vol transatlantique. Nous la voyons prendre des médicaments, d’une manière qui préfigure quelque chose d’important à venir. Des pirates de l’air finissent par se matérialiser sur son vol. Et afin de protéger son fils, la mère décide de libérer le Krakken – se transformant en un vampire monstrueux, la chose même que ses médicaments sont censés contrôler.

Deux films Netflix, en streaming maintenant

Le résumé de Netflix de l’histoire dingue de Two, quant à lui, est le suivant. « Deux étrangers se réveillent pour découvrir que leurs abdomens ont été cousus ensemble et sont encore plus choqués lorsqu’ils apprennent qui se cache derrière leur horrible épreuve. »

Vous m’avez tous perdu contre deux personnes dont les organes sont attachés ensemble.

En effet, un certain degré de confusion semble imprégner bon nombre des premières critiques des téléspectateurs qui ont vu celui-ci. À partir de cette note particulière de 1,5/4 sur Rotten Tomatoes, par exemple: « Icky de cette manière Human Centipede, aussi atroce que n’importe quel thriller porno de torture, et sacrément ridicule au moment où tout est dit et fait. »

Le temps d’exécution, heureusement, n’est que de 70 minutes. Two a été réalisé par Mar Targarona, et le casting comprend les acteurs Pablo Derqui et Marina Gatell

Films d’horreur Netflix 2021

Source de l’image : Jesse Grant/Netflix

Netflix a produit tellement de films d’horreur comme celui-ci au cours de l’année 2021. À tel point qu’il a presque été difficile de tout suivre. Cette année, par exemple, le streamer nous a également tout donné, du gros pop-corn d’action-horreur stupide comme Army of the Dead de Zack Snyder aux titres en langue étrangère comme A Classic Horror Story from Italy. Netflix a également proposé une trilogie originale de films (les films de Fear Street), dont certains membres de la distribution peuvent être vus sur la photo ci-dessus.

Une autre sortie internationale animée, si vous me permettez le jeu de mots, était le titre d’horreur en français The Swarm. Il y avait une prémisse particulièrement suceuse de sang, comme vous pouvez le soupçonner d’après le titre.

Le personnage central de The Swarm est Virginie, qui vit et exploite une ferme avec ses enfants. Virginie élève des criquets, croyez-le ou non, comme une culture riche en protéines. Mais, comme l’explique le synopsis de Netflix, « La vie est dure. Les soucis d’argent et les problèmes pratiques s’accumulent, (et) les tensions avec ses enfants et ses voisins sont vives. Mais tout change quand elle découvre que les sauterelles ont le goût du sang.