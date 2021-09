Ce tout nouveau thriller à indice d’octane élevé sur Netflix fait vibrer tout le monde • .

À en juger par la bande-annonce, le nouveau thriller d’action sur Netflix qui a atterri sur le Top 10 du streamer ressemble à une affaire de peinture par numéros qui s’appuie fortement sur les effets spéciaux, les explosions, etc. bonne histoire que vous recherchez. Je n’aurais pas deviné qu’un nombre suffisant d’abonnés Netflix regarderait SAS: Rise of the Black Swan, avec Sam Heughan et Ruby Rose, mais ce n’est que moi. Parfois, c’est la qualité que vous recherchez en tant que fan de cinéma. D’autres fois, ce sont des éphémères cinématographiques stupides. Il en faut de toutes sortes pour faire tourner le monde.

SAS : L’Ascension du cygne noir — en streaming

Extrait du résumé du film de Netflix : “Un agent des forces spéciales voyageant de Londres à Paris avec sa petite amie passe à l’action lorsque des mercenaires armés et impitoyables prennent le contrôle de leur train.”

Jusqu’à présent, les critiques semblent penser que le film est assez médiocre. Il a obtenu un score de 53% de critiques sur Rotten Tomatoes, basé sur 17 critiques à ce jour. Comme celui d’un écrivain de NME, qui déplore que le film soit “si proche d’être amusant qu’il est vraiment dommage de le voir abandonné par un scénario moche, une réalisation paresseuse et suffisamment de clichés de l’armée pour remplir une douzaine de cinématiques Call Of Duty” ( on dirait que mes soupçons ont pu être sur la marque ici, * toux toux *).

C’est Ruby Rose contre @SamHeughan dans le nouveau thriller d’action SAS : Rise of the Black Swan. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/EcFI3MOlzp – Netflix (@netflix) 27 août 2021

En tout cas, le score d’audience sur Rotten Tomatoes pour SAS: Rise of the Black Swan (74 %, basé sur plus de 250 évaluations à ce jour) est bien meilleur. Et reflète probablement pourquoi le film est si haut dans le Top 10 combiné de Netflix en ce moment. Ce qui inclut les films les plus regardés ainsi que les émissions de télévision sur la plate-forme. Un utilisateur de Twitter a même fait l’éloge du film cette semaine : « Je viens de finir de regarder SAS : Rise of the Black Swan… incroyable ! J’ai adoré regarder @SamHeughan. recommande fortement!!!!”

