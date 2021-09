Ce trimestre sera meilleur que le premier trimestre, selon le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Selon Das, à ce stade, la projection de RBI de 9,5% de croissance pour cet exercice est maintenue. (source de la photo : IE)

Jeudi, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a exprimé son optimisme quant à la reprise de l’économie touchée par Covid, déclarant que le trimestre en cours (juillet-septembre) sera meilleur que le trimestre précédent de juin. La RBI, a-t-il dit, est “très sérieux au sujet de l’ancrage des anticipations d’inflation et de l’inflation autour de la cible” de 4%.

S’en tenant à la projection de croissance de 9,5% pour 2021-2022, le gouverneur de la RBI a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les prix des actifs, et dans une certaine mesure les cours boursiers actuellement élevés en Inde, soient en fait influencés par l’excès de liquidité. Il a maintenu que la RBI surveille les impulsions de croissance et l’inflation avant de modifier sa politique accommodante.

Dans une conversation avec P Vaidyanathan Iyer, rédacteur en chef (Affaires nationales), The Indian Express, et Amy Kazmin, chef du bureau Asie du Sud, Financial Times, Das a déclaré : « Les indicateurs en évolution rapide semblent plutôt optimistes. Nous suivons une centaine d’indicateurs à évolution rapide, et je peux en citer quelques-uns, comme la vente de véhicules à deux roues, la vente de voitures particulières, ou la production d’acier et de ciment et la TPS et plusieurs paramètres et indicateurs sont à la recherche . “

Selon Das, à ce stade, la projection de RBI de 9,5% de croissance pour cet exercice est maintenue. « Je pense que ça tiendra bon. Le deuxième trimestre de l’année en cours, c’est-à-dire le trimestre en cours, fera mieux séquentiellement que le trimestre précédent. Mais il y a un effet de base de l’année dernière, qui aura son impact tout au long de cette année, mais l’effet de base se modérera progressivement à l’avenir », a-t-il déclaré, sur la croissance économique.

Cependant, il a nuancé l’optimisme sur la possibilité d’une troisième vague de pandémie de Covid. « Je dois dire que l’incertitude d’une éventuelle troisième vague, dont les gens parlent… cette incertitude demeure. Je pense que les personnes et les entreprises sont désormais plus adaptées aux protocoles Covid et plus adaptées à poursuivre leurs activités commerciales et autres activités, même en cas de problème. »

Sur la question de l’inflation, Das a déclaré: “Comme je l’ai également dit dans ma propre déclaration, l’inflation actuelle est principalement due à des facteurs liés à l’offre, en partie à cause de facteurs internationaux liés aux prix élevés des matières premières, aux frais d’expédition et aux coûts des conteneurs élevés. La plupart du temps, les prix internationaux des produits de base augmentent, (et) cela alimente l’inflation nationale. (Les) facteurs nationaux sont les prix élevés de l’essence et du diesel, ainsi que certains produits de base, certains articles, comme les appareils électroménagers ou l’huile comestible.

L’inflation, qui dépassait 6% pendant quelques mois, s’est modérée à 5,6% dans la dernière impression. « Notre attente est qu’à partir de maintenant, l’inflation va progressivement se modérer. Ainsi, la possibilité d’une augmentation soutenue de l’inflation au-delà de 6% est hautement improbable à ce stade, mais néanmoins, nous restons vigilants », a-t-il déclaré.

Concernant la résolution des actifs stressés, il a déclaré : « Cette fois, les paquets de résolution ne sont pas illimités. Ils ont une date de début, ils ont une date d’achèvement, et un délai est fixé dans lequel la restructuration du portefeuille de prêts doit être effectuée… les banques devront provisionner dans leurs livres tous ces actifs restructurés et cela agira. comme tampon.

« La plupart des banques, y compris les banques des secteurs privé et public, ont mobilisé des capitaux supplémentaires, qui devraient se tenir à la défense. Il y a une augmentation des actifs en difficulté, mais comme je l’ai dit, pour le moment, la situation sur le front des actifs en difficulté est dans des moyens gérables », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les importantes décotes dans certaines résolutions, Das a déclaré: «La première chose à propos du code de l’insolvabilité et de la faillite est que la mesure du succès de l’IBC n’est pas le pourcentage de récupération. Oui, c’est un facteur important, mais l’objectif principal d’IBC est la résolution des mauvais actifs dans la mesure du possible…