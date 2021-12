Ce tueur de Dead By Daylight a abandonné après une conversation

Parfois, un bon doigt à l’ancienne suffit à remettre quelqu’un à sa place – du moins, c’était dans un match particulièrement digne d’une claque aux genoux de Dead By Daylight.

Sur Reddit, l’utilisateur Borotroth a partagé un joli clip d’eux repoussant un tueur de la manière la plus bizarre possible : en les grondant via des émoticônes pointées du doigt. Après quelques bons coups, le tueur décide de faire demi-tour et de s’enfuir, comme un enfant qui a reçu un discours sévère d’un parent. Typiquement, quelque chose comme ça aurait pour résultat que le joueur survivant était attaché à la corde à linge, mais ce n’était pas le cas. Quel mouvement de puissance.

Découvrez par vous-même le clip en question de Dead By Daylight ci-dessous.

On peut pratiquement sentir la honte écrasante qui émane de ce tueur, ne pensez pas que cela se produirait dans les films. Parlez du chasseur devenant le chassé.

Dead By Daylight a rendu de nombreux fans heureux avec l’annonce récente d’un croisement avec le classique de l’horreur japonais Ringu. Le timing ne pourrait pas être meilleur non plus, car de nombreuses personnes étaient contrariées par Behaviour Interactive, développeur de Dead by Daylight, à propos d’un partenariat NFT. Cependant, le studio a précisé qu’aucune technologie blockchain ne serait dans le jeu lui-même.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.