Ce vélo a un lit, une table avec un réchaud et une chaise intégrée | La vie

Le concept de caravane est bien connu et populaire. Et si on l’appliquait aux vélos ? C’est ce que le Cercle du Monde essaie de faire.

Un véhicule qui à la fois vous transporte et vous permet de manger et de dormir à l’intérieur, transmet une sensation de liberté et indépendance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne dépendez pas des maisons, des hôtels ou des restaurants.

C’est l’idée derrière les caravanes, et c’est pourquoi elles sont si populaires. Cette philosophie pourrait-elle s’appliquer à un vélo pour manger et dormir? Cela semble impossible, mais voilà…

Cercle le monde est un vélo avec un lit, une table et une chaise intégrés. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo :

C’est une idée de l’ingénieur Bernhard Sobotta, et elle lui est venue lorsqu’il était étudiant à la FH Joanneum University of Applied Sciences en Autriche, comme il l’explique dans New Atlas.

Il a donc réalisé une thèse de fin d’études avec ce titre : Est-il possible d’intégrer une nuitée à vélo ?

Le résultat est le vélo Circle, qui s’intègre dans son châssis un hamac convertible en lit, chaise et table pour cuisiner et manger.

Guide qui aide l’utilisateur à connaître le bon et le mauvais des vélos électriques pliants. Les meilleurs vélos pour la campagne et la ville sont également conseillés.

D’un point de vue technique, c’est un vrai challenge. Où installer un lit sur un vélo ?

Bernhard Sobotta a résolu le problème avec un tube circulaire placé au milieu du vélo. Cela permet de gagner de la place au centre pour placer un hamac pliant et la table.

Le guidon va au centre de ce tube circulaire. Lorsque le cycliste veut s’asseoir ou dormir, le guidon est relevé pour qu’il ne gêne pas. Le hamac se déplie dans différentes positions, et peut être utilisé comme chaise, transat ou lit (avec un matelas gonflable).

Malgré la lourdeur du système, il semble que le vélo se comporte bien : Ils l’ont déjà essayé sur un voyage de 1 000 kilomètres, et il ne demande pas plus d’efforts qu’un vélo classique.

La table pour manger a un petit trou pour y mettre le feu d’un poêle, et faire cuire la nourriture.

Il semble que Bernhard Sobotta ait réussi : un vélo sur lequel vous pouvez manger et dormir. Mais il ne s’en contente pas. Vous avez demandé de l’aide pour intégrer une tente qui couvrirait toute la structure la nuit.

Pour le moment c’est un prototype, mais son intention est de monter sa propre usine pour pouvoir les fabriquer. Bientôt, il y aura une campagne sur KickStarter. Vous pouvez suivre le projet sur son site Facebook.