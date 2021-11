Ce vélo électrique dispose d’un support pour ordinateur portable, pour télétravailler partout où vous vous garez | Moteur

Si vous faites du télétravail ou êtes travailleur indépendant, vous ne savez jamais où vous aurez besoin de l’ordinateur portable. Ce vélo est un véritable poste de travail mobile.

Le changement climatique et la pandémie nous ont montré que les catastrophes mondiales n’arrivent pas que dans les films. Tant de gens ont compris qu’il était temps d’agir.

De plus en plus de personnes laissent leur voiture à la maison et ils vont au travail à vélo. Vous réduisez vos dépenses, vous vous débarrassez de la pollution et vous faites un peu d’exercice. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Le vélo électrique y a contribué de manière importante, dont le moteur permet de réduire l’effort et nous empêche d’aller travailler avec un excès de sueur…

Les vélos électriques chassent les voitures des rues. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance, nous vous dirons comment acheter un vélo électrique.

C’est précisément l’augmentation du télétravail qui a conduit l’entreprise japonaise MÂLE créer un vélo électrique qui est un véritable poste de travail portable.

La vélo électrique BUCK PSA-1 propose un concept unique : transformez votre vélo en un bureau portable pratique.

Deux éléments le définissent : le panier arrière pour transporter votre ordinateur portable ou votre sac de travail. et une étagère pour ordinateur portable qui est extrait de la zone centrale du vélo :

Si vous regardez la photo, vous verrez qu’à côté de la selle il y a une petite poignée.

En le tirant le support pour ordinateur portable est retiré, qui se situe bien au-dessus du siège, afin que l’utilisateur puisse l’utiliser debout, comme on peut le voir sur la photo d’ouverture du fait divers.

Cela semble une idée intéressante car cela nous permet de nous arrêter n’importe où, si nous devons faire quelque chose d’urgent, et d’utiliser l’ordinateur portable confortablement.

Il peut également servir pour jetravailler dans un parc public, à la campagne, ou où vous voulez.

Malheureusement nous ne connaissons pas les données techniques de ce vélo, puisque Yanko Design se concentre sur le concept de poste de travail mobile, et le constructeur japonais ne semble pas avoir de site internet, ou il est uniquement en japonais.

Dans tous les cas, nous nous retrouvons avec le concept curieux : vélo électrique avec tablette pour ordinateur portable. Ce n’est certainement pas la dernière que nous verrons…