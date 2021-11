Ce vélo électrique F.lli Schiano a jusqu’à 70 km d’autonomie, est parfait pour aller au travail et coûte un peu plus de 500 € | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

F.lli Schiano E-Light 1.0 est un vélo de ville électrique parfait pour parcourir jusqu’à 70 kilomètres sur sa batterie.

Les vélos électriques offrent un changement radical dans la façon dont de nombreuses personnes se déplacent dans les villes. Non seulement il vous aide à vous déplacer rapidement n’importe où, mais il vous aide également à faire du sport et en cas de pentes raides, le moteur vous aide à les gravir sans problème.

Un vélo de banlieue électrique qui devient populaire, parfait pour les personnes qui veulent se déplacer de quelques kilomètres d’un point à un autre à l’aide de leur moteur, c’est F.lli Schiano E-Light 1.0. Avec un design citadin et une grosse batterie, vous pouvez désormais le trouver pour 510,36 euros.

F.lli Schiano E-Light 1.0 sur Amazon

Ce n’est pas le vélo électrique le moins cher. Les modèles pliables et plus petits le sont également en prix.

Mais ce vélo de F.lli Schiano, qui a d’autres modèles comme les VTT électriques, mais si vous en voulez un uniquement pour parcourir des kilomètres dans votre ville, c’est le modèle.

Il a un moteur 250W Ananda M129H sur la roue arrière, avec un Batterie Voie Verte 468 Wh.

La vitesse maximale atteinte par la moto en utilisant uniquement le moteur est de 25 km/h, la limite légale imposée par la DGT en Espagne. Mais quant à l’autonomie est d’environ 70 km.

Les vélos électriques chassent les voitures des rues. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance, nous vous dirons comment acheter un vélo électrique.

Il a des roues de 28 pouces, des dérailleurs Shimano Tourney TY300 à 7 vitesses. Bien sûr, les freins sont à sabot et n’ont pas de freins à disque.

La batterie est logée au-dessus de la roue arrière et dispose d’un porte-bagages pour que vous puissiez ranger n’importe quoi, des sacs à dos, des sacs à main ou des boîtes.

Le prix d’origine de ce vélo de ville électrique était de 689 euros, mais Amazon l’a abaissé à 510 euros et a livraison totalement gratuite.

